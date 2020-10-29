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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лис, 2020 23:16
Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что полный локдаун наступит тогда, когда страна перешагнет за +20 000 случаев заболеваний коронавирусом в сутки.
Это именно та цифра, которая является по его оценке критической. Даже для работающей на полную системы здравоохранения, с мобильными госпиталями и т.д.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Нед 01 лис, 2020 23:42
freeze написав:
Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что полный локдаун наступит тогда, когда страна перешагнет за +20 000 случаев заболеваний коронавирусом в сутки.
Это именно та цифра, которая является по его оценке критической. Даже для работающей на полную системы здравоохранения, с мобильными госпиталями и т.д.
По-моему, он слегка не в себе. У нас на сегодня "всего" 7000 больных в день (среднее за последние 7 суток - 6981), а пропускная способность медицинской системы даже по официальным неправдивым данным утилизирована на 60%.
Заболевшие - это опережающий на неделю показатель госпитализированных. Т.е. 60% - это загрузка не 7000 заболевших в день, а 6100, как было неделю назад.
Итог - уже при 10000 заболевших все ляжет. С текущей динамикой это вопрос ближайших 3-х недель (максимум - 4-х). Никакие полевые госпитали не будут развернуты за 20 дней, если не были развернуты за 200...
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Додано: Пон 02 лис, 2020 00:32
prosecutor написав: proftpd66 написав: prosecutor написав:
Читаю ветку и душа радуется. Прямо как в 2008 году и 2013 году. Все подорожает и удвоится. Ну в гривне может и да. В долларах не факт.
Интересное другое, когда введут в стране медицинское сортирование в связи с ковид как думаете, много вторички освободится?
я уже выздоровел, могу трупы носить
за 31 число, из 170 смертей, стало 110.
Статистика - фигня
Фигня конечно. Учитывая временной лаг по зараженным и рюпогрешность тестов в 50% минимум. Ничего. Еще 3-4 недели и статистика будет не нужна. Это будет просто видено.
я ходил каждый выходные по Крещатику, на Майдене, Арене и Гуливере. Я предлагал простому трудовому народу пойти в бассейн c подогревом на крышу ЖК Jack House.
Я контактировал с вероятностью 1000.000.000% с вирусней. Иногда было стекло в горло, но потом перестало.
Банду геть!
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Хозяин системы.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 01:31
Ветка успешно превращается в филиал политветки.
Понятно, что виноваты во всём Зеленский со Степановым. А люди у нас бедные, несчастные, права которых систематически зверски нарушаются. Народ, правда, с этими попытками нарушения прав успешно борется.
Был вечером в Росте. Народу полно, а утром-днем, говорят, вообще смертоубийство было (meqa sale). С правильно надетыми масками считанные единицы. У большинства под носом, на подбородке, на шее или вообще нет маски (это всё же пореже).
После Роста зашёл в аптеку. Стоит передо мной пара, относительно молодые (лет под 40). Оба без масок. Минут 5 в аптеке тяжело подышать через маску?
Но мы будем возмущаться неконституционностью запретов, отсутствием 100.000 мест, оборудованных кислородом, в больницах, уклоняться от налогов, удивляясь при этом отсутствию средств у государства и объясняя это исключительно воровством верхов (это, конечно, действительно есть).
Возмущаясь всем этим мы одновременно будем доказывать, что ковид = обычному гриппу и придуман масонами (олигархами, рептилоидами ...) ради ...
Не очень понятно, зачем в таком случае места с кислородом, но то таке.
Кстати, о Мальтусе:
В то же время он полагал нецелесообразным вмешательство государства в распределение доходов между богатыми и бедными, так как господствующий класс очень незначительный, в сравнении с огромной массой бедняков, и попытки перераспределения богатств господствующего класса в пользу бедных не решат проблему бедности, из-за слишком большой численности бедняков.
Это из статьи Вики о Мальтусе. Не буду здесь обсуждать его правоту, но, по крайней мере, доля истины в его утверждении есть.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 01:56
vitaliian написав: Вкладчик1234 написав: antey1969 написав:
Пересичный у нас еще горя не знает. Вон в национально-свидомом Львове уже некоторым начинают намекать, что за отправку в больничку надо бы "отблагодарить"
Какая-то кремлёвская пропаганда
не буду называть город, отцу стало плохо (тошнота, рвота каждый день) семейный врач понаписывала каких-то лекарств и пару общих анализов (которые ничего не показали), по знакомству (без направления семейного врача) обратились в областную больницу, там выявили онкологию и сразу же на операционный стол, пока не пошли метастазы. Платили за лекарства и наркоз. Врачу по желанию. Семейным пофиг что у вас расстройство желудка или онкология. Направление на обследование в больницу надо заслужить.
Рак он такой. Вчера заболел. Сегодня тошнит. Завтра метастазы. Вам эти сказки оперирующий хирург рассказал? Просто в голове не укладывается, какому бреду люди верят
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Пон 02 лис, 2020 08:34
ЛАД написав:
Был вечером в Росте. Народу полно, а утром-днем, говорят, вообще смертоубийство было (meqa sale). С правильно надетыми масками считанные единицы. У большинства под носом, на подбородке, на шее или вообще нет маски (это всё же пореже).
После Роста зашёл в аптеку. Стоит передо мной пара, относительно молодые (лет под 40). Оба без масок. Минут 5 в аптеке тяжело подышать через маску?
Но мы будем возмущаться неконституционностью запретов, отсутствием 100.000 мест, оборудованных кислородом, в больницах, уклоняться от налогов, удивляясь при этом отсутствию средств у государства и объясняя это исключительно воровством верхов (это, конечно, действительно есть).
Возмущаясь всем этим мы одновременно будем доказывать, что ковид = обычному гриппу и придуман масонами (олигархами, рептилоидами ...) ради ...
Не очень понятно, зачем в таком случае места с кислородом, но то таке.
Все просто, нет власти - нет соблюдения правил.
Наступил момент истины, или зверства полиции и силовиков в наведении порядка с ношением маски, плюс ужесточение РЕАЛЬНОГО карантина, или полная Ж... с больницами.
К последней мы несемся на всех парах.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 08:38
_Mykola_ написав:
или полная Ж... с больницами.
К последней мы несемся на всех парах.
Этому заклинанию более полугода.
Mind the gap.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 09:01
Лад, Вы для начала поймите что в Харькове делает биолаборатория под дипкрышей А потом можно и про рептилоидов.
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