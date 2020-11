Додано: Пон 02 лис, 2020 01:56

vitaliian написав: Вкладчик1234 написав: antey1969 написав: Пересичный у нас еще горя не знает. Вон в национально-свидомом Львове уже некоторым начинают намекать, что за отправку в больничку надо бы "отблагодарить" Пересичный у нас еще горя не знает. Вон в национально-свидомом Львове уже некоторым начинают намекать, что за отправку в больничку надо бы "отблагодарить"

Какая-то кремлёвская пропаганда Какая-то кремлёвская пропаганда

не буду называть город, отцу стало плохо (тошнота, рвота каждый день) семейный врач понаписывала каких-то лекарств и пару общих анализов (которые ничего не показали), по знакомству (без направления семейного врача) обратились в областную больницу, там выявили онкологию и сразу же на операционный стол, пока не пошли метастазы. Платили за лекарства и наркоз. Врачу по желанию. Семейным пофиг что у вас расстройство желудка или онкология. Направление на обследование в больницу надо заслужить. не буду называть город, отцу стало плохо (тошнота, рвота каждый день) семейный врач понаписывала каких-то лекарств и пару общих анализов (которые ничего не показали), по знакомству (без направления семейного врача) обратились в областную больницу, там выявили онкологию и сразу же на операционный стол, пока не пошли метастазы. Платили за лекарства и наркоз. Врачу по желанию. Семейным пофиг что у вас расстройство желудка или онкология. Направление на обследование в больницу надо заслужить.



Рак он такой. Вчера заболел. Сегодня тошнит. Завтра метастазы. Вам эти сказки оперирующий хирург рассказал? Просто в голове не укладывается, какому бреду люди верят Рак он такой. Вчера заболел. Сегодня тошнит. Завтра метастазы. Вам эти сказки оперирующий хирург рассказал? Просто в голове не укладывается, какому бреду люди верят

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California