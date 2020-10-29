RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2079208020812082>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 40
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
28%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
13%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
53%
21
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что полный локдаун наступит тогда, когда страна перешагнет за +20 000 случаев заболеваний коронавирусом в сутки.

Это именно та цифра, которая является по его оценке критической. Даже для работающей на полную системы здравоохранения, с мобильными госпиталями и т.д.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18942
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4539 раз.
Подякували: 7270 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:42

  freeze написав:Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что полный локдаун наступит тогда, когда страна перешагнет за +20 000 случаев заболеваний коронавирусом в сутки.

Это именно та цифра, которая является по его оценке критической. Даже для работающей на полную системы здравоохранения, с мобильными госпиталями и т.д.


По-моему, он слегка не в себе. У нас на сегодня "всего" 7000 больных в день (среднее за последние 7 суток - 6981), а пропускная способность медицинской системы даже по официальным неправдивым данным утилизирована на 60%.

Заболевшие - это опережающий на неделю показатель госпитализированных. Т.е. 60% - это загрузка не 7000 заболевших в день, а 6100, как было неделю назад.

Итог - уже при 10000 заболевших все ляжет. С текущей динамикой это вопрос ближайших 3-х недель (максимум - 4-х). Никакие полевые госпитали не будут развернуты за 20 дней, если не были развернуты за 200...
zРадио
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 8105
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1477 раз.
Подякували: 3315 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 00:32

  prosecutor написав:
  proftpd66 написав:
  prosecutor написав:Читаю ветку и душа радуется. Прямо как в 2008 году и 2013 году. Все подорожает и удвоится. Ну в гривне может и да. В долларах не факт.
Интересное другое, когда введут в стране медицинское сортирование в связи с ковид как думаете, много вторички освободится?


я уже выздоровел, могу трупы носить :)
за 31 число, из 170 смертей, стало 110.

Статистика - фигня


Фигня конечно. Учитывая временной лаг по зараженным и рюпогрешность тестов в 50% минимум. Ничего. Еще 3-4 недели и статистика будет не нужна. Это будет просто видено.


я ходил каждый выходные по Крещатику, на Майдене, Арене и Гуливере. Я предлагал простому трудовому народу пойти в бассейн c подогревом на крышу ЖК Jack House.

Я контактировал с вероятностью 1000.000.000% с вирусней. Иногда было стекло в горло, но потом перестало.

Банду геть!
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3503
З нами з: 22.12.16
Подякував: 262 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 01:31

Ветка успешно превращается в филиал политветки.
Понятно, что виноваты во всём Зеленский со Степановым. А люди у нас бедные, несчастные, права которых систематически зверски нарушаются. Народ, правда, с этими попытками нарушения прав успешно борется.
Был вечером в Росте. Народу полно, а утром-днем, говорят, вообще смертоубийство было (meqa sale). С правильно надетыми масками считанные единицы. У большинства под носом, на подбородке, на шее или вообще нет маски (это всё же пореже).
После Роста зашёл в аптеку. Стоит передо мной пара, относительно молодые (лет под 40). Оба без масок. Минут 5 в аптеке тяжело подышать через маску?
Но мы будем возмущаться неконституционностью запретов, отсутствием 100.000 мест, оборудованных кислородом, в больницах, уклоняться от налогов, удивляясь при этом отсутствию средств у государства и объясняя это исключительно воровством верхов (это, конечно, действительно есть).
Возмущаясь всем этим мы одновременно будем доказывать, что ковид = обычному гриппу и придуман масонами (олигархами, рептилоидами ...) ради ...
Не очень понятно, зачем в таком случае места с кислородом, но то таке.
Кстати, о Мальтусе:
В то же время он полагал нецелесообразным вмешательство государства в распределение доходов между богатыми и бедными, так как господствующий класс очень незначительный, в сравнении с огромной массой бедняков, и попытки перераспределения богатств господствующего класса в пользу бедных не решат проблему бедности, из-за слишком большой численности бедняков.

Это из статьи Вики о Мальтусе. Не буду здесь обсуждать его правоту, но, по крайней мере, доля истины в его утверждении есть.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17479
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4573 раз.
Подякували: 4261 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 01:56

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:
  antey1969 написав:Пересичный у нас еще горя не знает. Вон в национально-свидомом Львове уже некоторым начинают намекать, что за отправку в больничку надо бы "отблагодарить"

Какая-то кремлёвская пропаганда :)

не буду называть город, отцу стало плохо (тошнота, рвота каждый день) семейный врач понаписывала каких-то лекарств и пару общих анализов (которые ничего не показали), по знакомству (без направления семейного врача) обратились в областную больницу, там выявили онкологию и сразу же на операционный стол, пока не пошли метастазы. Платили за лекарства и наркоз. Врачу по желанию. Семейным пофиг что у вас расстройство желудка или онкология. Направление на обследование в больницу надо заслужить.


Рак он такой. Вчера заболел. Сегодня тошнит. Завтра метастазы. Вам эти сказки оперирующий хирург рассказал? Просто в голове не укладывается, какому бреду люди верят
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3549
З нами з: 14.03.06
Подякував: 236 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 08:34

  ЛАД написав:Был вечером в Росте. Народу полно, а утром-днем, говорят, вообще смертоубийство было (meqa sale). С правильно надетыми масками считанные единицы. У большинства под носом, на подбородке, на шее или вообще нет маски (это всё же пореже).
После Роста зашёл в аптеку. Стоит передо мной пара, относительно молодые (лет под 40). Оба без масок. Минут 5 в аптеке тяжело подышать через маску?
Но мы будем возмущаться неконституционностью запретов, отсутствием 100.000 мест, оборудованных кислородом, в больницах, уклоняться от налогов, удивляясь при этом отсутствию средств у государства и объясняя это исключительно воровством верхов (это, конечно, действительно есть).
Возмущаясь всем этим мы одновременно будем доказывать, что ковид = обычному гриппу и придуман масонами (олигархами, рептилоидами ...) ради ...
Не очень понятно, зачем в таком случае места с кислородом, но то таке.

Все просто, нет власти - нет соблюдения правил.
Наступил момент истины, или зверства полиции и силовиков в наведении порядка с ношением маски, плюс ужесточение РЕАЛЬНОГО карантина, или полная Ж... с больницами.
К последней мы несемся на всех парах.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4018
З нами з: 09.02.09
Подякував: 587 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 08:38

  _Mykola_ написав: или полная Ж... с больницами.
К последней мы несемся на всех парах.

Этому заклинанию более полугода.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1869
З нами з: 06.08.19
Подякував: 456 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:01

Лад, Вы для начала поймите что в Харькове делает биолаборатория под дипкрышей А потом можно и про рептилоидов.
tumos
 
Повідомлень: 1246
З нами з: 12.03.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Для поддержки бизнеса во время локдауна в ноябре немецкое правительство планирует направить 10 млрд евро.

Вот идиоты! Надо полицейские меры, штраф 17000 евро, мер Берлина каждый день выступает с речью "genug zum schütteln"
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1869
З нами з: 06.08.19
Подякував: 456 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:47

  vitaliy_berdinskikh написав:Для поддержки бизнеса во время локдауна в ноябре немецкое правительство планирует направить 10 млрд евро.

Вот идиоты! Надо полицейские меры, штраф 17000 евро, мер Берлина каждый день выступает с речью "genug zum schütteln"

100500! До того ж "труп" мера Харкова в Німечині, то могли б взяти пару уроків.
Звичайно небезкоштовно!
change_pm
 
Повідомлень: 2515
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2079208020812082>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gesha, Zebra і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 725, 726, 727
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7260 1668081
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 16:28
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.