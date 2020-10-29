Додано: Пон 02 лис, 2020 01:31

В то же время он полагал нецелесообразным вмешательство государства в распределение доходов между богатыми и бедными, так как господствующий класс очень незначительный, в сравнении с огромной массой бедняков, и попытки перераспределения богатств господствующего класса в пользу бедных не решат проблему бедности, из-за слишком большой численности бедняков.

Ветка успешно превращается в филиал политветки.Понятно, что виноваты во всём Зеленский со Степановым. А люди у нас бедные, несчастные, права которых систематически зверски нарушаются. Народ, правда, с этими попытками нарушения прав успешно борется.Был вечером в Росте. Народу полно, а утром-днем, говорят, вообще смертоубийство было (meqa sale). С правильно надетыми масками считанные единицы. У большинства под носом, на подбородке, на шее или вообще нет маски (это всё же пореже).После Роста зашёл в аптеку. Стоит передо мной пара, относительно молодые (лет под 40). Оба без масок. Минут 5 в аптеке тяжело подышать через маску?Но мы будем возмущаться неконституционностью запретов, отсутствием 100.000 мест, оборудованных кислородом, в больницах, уклоняться от налогов, удивляясь при этом отсутствию средств у государства и объясняя это исключительно воровством верхов (это, конечно, действительно есть).Возмущаясь всем этим мы одновременно будем доказывать, что ковид = обычному гриппу и придуман масонами (олигархами, рептилоидами ...) ради ...Не очень понятно, зачем в таком случае места с кислородом, но то таке.Кстати, о Мальтусе:Это из статьи Вики о Мальтусе. Не буду здесь обсуждать его правоту, но, по крайней мере, доля истины в его утверждении есть.