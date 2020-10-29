Судя по мертвячуковским фейкам и выражению "дипкрыша" - собственная крыша у кое-кого конкретно съехала!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:03
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:07
Ну-да, ближайшие примеры соседей, и то как они все закрывают потому что ситуация критическая с больницами, и опережающих нас на неделю-две... ничему не учат... "это все заговор рептилоидов" и т.д.
Пока не попадете в разряд "отсортированных" без медпомощи, никогда не поверите, что в больницах уже "красная" зона по перегрузке?
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
і це лише жалкоє начало...
все іще попереду
цього разу ВОЗ не помилився із терміном "пандемія"
+50грн !
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