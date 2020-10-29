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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2079208020812082

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 41
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
12%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
21
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:03

  tumos написав:Лад, Вы для начала поймите что в Харькове делает биолаборатория под дипкрышей А потом можно и про рептилоидов.

Судя по мертвячуковским фейкам и выражению "дипкрыша" - собственная крыша у кое-кого конкретно съехала!
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:07

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _Mykola_ написав: или полная Ж... с больницами.
К последней мы несемся на всех парах.

Этому заклинанию более полугода.

Ну-да, ближайшие примеры соседей, и то как они все закрывают потому что ситуация критическая с больницами, и опережающих нас на неделю-две... ничему не учат... "это все заговор рептилоидов" и т.д.
Пока не попадете в разряд "отсортированных" без медпомощи, никогда не поверите, что в больницах уже "красная" зона по перегрузке?
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _Mykola_ написав:ситуация критическая с больницами, и опережающих нас на неделю-две... ничему не учат...


і це лише жалкоє начало...

все іще попереду

цього разу ВОЗ не помилився із терміном "пандемія"
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Если не можете дозвониться семейному врачу по COVID-19. Минздрав запускает call-центр

"Теперь каждый гражданин Украины, у которого возникают вопросы по ковид, может позвонить вне зависимости от того, где это гражданин находится на территории нашей страны и получить соответствующую информацию. Номер бесплатный – 0-800-602-0-19", – отметил Степанов.

По его словам, в call-центре круглосуточно будут работать 150 операторов.

Степанов объяснил алгоритм действий: если оператору нужно будет уточнить информацию (в случае, если позвонивший не смог дозвониться своему семейному врачу или получить направление на сдачу анализов), он свяжется с со службами в соответствующим городе и семейным врачом.

"Все это будет фиксироваться в CRM-системе, которая автоматически будет отправлять запрос на рассмотрение в регионы. После получения ответа оператор обязательно должен вам перезвонить", – уточнил Степанов."
https://news.liga.net/society/news/ne-m ... all-tsentr
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Более 90% сероконвертеров (переболевших, – ред.) дают обнаруживаемые нейтрализующие реакции антител. Титры этих антител относительно стабильны в течение, по крайней мере, периода около пяти месяцев. <...> Хотя это не может служить убедительным доказательством того, что такие ответы антител защищают от повторного заражения, мы полагаем, что они весьма вероятно уменьшат шансы повторного заражения и могут ослабить болезнь в случае реинфекции", – резюмируют ученые."
https://news.liga.net/society/news/kak- ... nadejivaet
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Доктор рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат. В то же время у пациентов и знакомых Комаровского часто выявляется высокий уровень антител, при том, что у них не было никаких симптомов заболевания. Более того, в разных лабораториях они получают противоположный результат."
https://korrespondent.net/ukraine/42906 ... ronavyrusa
В Словакки без ПЦР нельзя выйти никуда .
https://www.mic.iom.sk/ru/2015-02-03-14 ... -2020.html
Тесты полная Х Е Р Н Я , но выйти из дома ты не можешь .
Клеточка закрывается .
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