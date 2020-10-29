Судя по мертвячуковским фейкам и выражению "дипкрыша" - собственная крыша у кое-кого конкретно съехала!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:03
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:07
Ну-да, ближайшие примеры соседей, и то как они все закрывают потому что ситуация критическая с больницами, и опережающих нас на неделю-две... ничему не учат... "это все заговор рептилоидов" и т.д.
Пока не попадете в разряд "отсортированных" без медпомощи, никогда не поверите, что в больницах уже "красная" зона по перегрузке?
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
і це лише жалкоє начало...
все іще попереду
цього разу ВОЗ не помилився із терміном "пандемія"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"Если не можете дозвониться семейному врачу по COVID-19. Минздрав запускает call-центр
"Теперь каждый гражданин Украины, у которого возникают вопросы по ковид, может позвонить вне зависимости от того, где это гражданин находится на территории нашей страны и получить соответствующую информацию. Номер бесплатный – 0-800-602-0-19", – отметил Степанов.
По его словам, в call-центре круглосуточно будут работать 150 операторов.
Степанов объяснил алгоритм действий: если оператору нужно будет уточнить информацию (в случае, если позвонивший не смог дозвониться своему семейному врачу или получить направление на сдачу анализов), он свяжется с со службами в соответствующим городе и семейным врачом.
"Все это будет фиксироваться в CRM-системе, которая автоматически будет отправлять запрос на рассмотрение в регионы. После получения ответа оператор обязательно должен вам перезвонить", – уточнил Степанов."
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"Более 90% сероконвертеров (переболевших, – ред.) дают обнаруживаемые нейтрализующие реакции антител. Титры этих антител относительно стабильны в течение, по крайней мере, периода около пяти месяцев. <...> Хотя это не может служить убедительным доказательством того, что такие ответы антител защищают от повторного заражения, мы полагаем, что они весьма вероятно уменьшат шансы повторного заражения и могут ослабить болезнь в случае реинфекции", – резюмируют ученые."
Додано: Пон 02 лис, 2020 13:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"Доктор рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат. В то же время у пациентов и знакомых Комаровского часто выявляется высокий уровень антител, при том, что у них не было никаких симптомов заболевания. Более того, в разных лабораториях они получают противоположный результат."
В Словакки без ПЦР нельзя выйти никуда .
Тесты полная Х Е Р Н Я , но выйти из дома ты не можешь .
Клеточка закрывается .
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