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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2080208120822083>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 41
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
12%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
21
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Доктор рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат. В то же время у пациентов и знакомых Комаровского часто выявляется высокий уровень антител, при том, что у них не было никаких симптомов заболевания. Более того, в разных лабораториях они получают противоположный результат."
https://korrespondent.net/ukraine/42906 ... ronavyrusa
В Словакки без ПЦР нельзя выйти никуда .
https://www.mic.iom.sk/ru/2015-02-03-14 ... -2020.html
Тесты полная Х Е Р Н Я , но выйти из дома ты не можешь .
Клеточка закрывается .
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:20

До 80% нових випадків зараження коронавірусом у Британії, 60% в Ірландії і по 40% у Франції та Швейцарії спричинені новим штамом, який відрізняється від того, який ширився світом ще навесні цього року.

так вакцину від старої корони ще розробляють чи від УСІХ одразу???

https://www.bbc.com/ukrainian/news-54732805
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:26

  greenozon написав:До 80% нових випадків зараження коронавірусом у Британії, 60% в Ірландії і по 40% у Франції та Швейцарії спричинені новим штамом, який відрізняється від того, який ширився світом ще навесні цього року.

так вакцину від старої корони ще розробляють чи від УСІХ одразу???

https://www.bbc.com/ukrainian/news-54732805

Они не могут тесты к "старой" короне сделать, чтобы они более достоверно реагировали. А Вы тут про вакцину.

Они ещё не знают наверно, что вышло обновление :)
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:28

  tumos написав:Лад, Вы для начала поймите что в Харькове делает биолаборатория под дипкрышей А потом можно и про рептилоидов.

И чем же?
Откройте мне глаза.
Усиленно распространяют корону?
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:34

  vitaliy_berdinskikh написав:Для поддержки бизнеса во время локдауна в ноябре немецкое правительство планирует направить 10 млрд евро.

Вот идиоты! Надо полицейские меры, штраф 17000 евро, мер Берлина каждый день выступает с речью "genug zum schütteln"

Не переживайте. У них есть поддержка бизнеса, но есть и всё остальное, перечисленное Вами. Выступает, правда, не мэр, а сама Ангела. Вчера я приводил более полную цитату об этом. Мы со Стариканом ещё обсуждали цифру 410 млрд и думали, где ошибка. Оказывается, лишняя 4 была. :)
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:38

  greenozon написав:До 80% нових випадків зараження коронавірусом у Британії, 60% в Ірландії і по 40% у Франції та Швейцарії спричинені новим штамом, який відрізняється від того, який ширився світом ще навесні цього року.

так вакцину від старої корони ще розробляють чи від УСІХ одразу???

https://www.bbc.com/ukrainian/news-54732805


Штаммы отличаются друг от друга на 0,.. % (сколько-то десятых процента генома).
Вакцины многокомпонентны, и ответ организма тоже.
Проблема тут скорее ожидается не в штаммах, а в том насколько продержится месяцев или лет иммунный ответ на вакцину.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:43

  _Mykola_ написав:"Если не можете дозвониться семейному врачу по COVID-19. Минздрав запускает call-центр
.....

До этого писали о горячей линии 0-800-505-201. Вчера знакомая пыталась дозвониться: "Нажаль, ви подзвонили у неробочий час".
Сегодня пыталась вызвать скорую - температура 38, ломит тело, болит голова и горло. Скорая даже не дослушала: "Мы температуру не лечим, вызывайте семейного врача", даже не дослушали, что декларации нет и повесили трубку. Женщине 40 лет.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:07

  ЛАД написав:.... декларации нет и повесили трубку. Женщине 40 лет.


Коли щось таке чую - завжди думаю - чому люди такі ідіоти ...
Скільки років вже підписуються декларації ? Причому навіть без прив"язки до прописки ?
Що заважало завести собі пристойного сімейного лікаря , який відповідає на дзвінки і щось дійсно може порадити ?
А потім розповідають , яка у нас погана система ...
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:38

:o
  Puente написав:
  ЛАД написав:.... декларации нет и повесили трубку. Женщине 40 лет.


Коли щось таке чую - завжди думаю - чому люди такі ідіоти ...
Скільки років вже підписуються декларації ? Причому навіть без прив"язки до прописки ?
Що заважало завести собі пристойного сімейного лікаря , який відповідає на дзвінки і щось дійсно може порадити ?
А потім розповідають , яка у нас погана система ...

Ещё раз.
1. Посоветуйте, как выбрать "пристойного сімейного лікаря, який ...і щось дійсно може порадити "?
2. У меня, например, уже много лет не было повода обращаться к семейному врачу. К специалистам несколько раз ходил. Поэтому декларации до сих пор нет.
3. Предположим, я сегодня заболел ковидом. Чем мне поможет семейный врач? В лучшем случае даст направление на бесплатный тест. Без него это сделать нельзя?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:03

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:"Если не можете дозвониться семейному врачу по COVID-19. Минздрав запускает call-центр
.....

До этого писали о горячей линии 0-800-505-201. Вчера знакомая пыталась дозвониться: "Нажаль, ви подзвонили у неробочий час".
Сегодня пыталась вызвать скорую - температура 38, ломит тело, болит голова и горло. Скорая даже не дослушала: "Мы температуру не лечим, вызывайте семейного врача", даже не дослушали, что декларации нет и повесили трубку. Женщине 40 лет.

Правильно на скорой сказали, на температуру даже 40 никто не едет, а 38 так вообще смешно.
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