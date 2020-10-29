В Словакки без ПЦР нельзя выйти никуда .
Тесты полная Х Е Р Н Я , но выйти из дома ты не можешь .
Клеточка закрывается .
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Додано: Пон 02 лис, 2020 13:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"Доктор рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат. В то же время у пациентов и знакомых Комаровского часто выявляется высокий уровень антител, при том, что у них не было никаких симптомов заболевания. Более того, в разных лабораториях они получают противоположный результат."
В Словакки без ПЦР нельзя выйти никуда .
Тесты полная Х Е Р Н Я , но выйти из дома ты не можешь .
Клеточка закрывается .
Додано: Пон 02 лис, 2020 13:20
До 80% нових випадків зараження коронавірусом у Британії, 60% в Ірландії і по 40% у Франції та Швейцарії спричинені новим штамом, який відрізняється від того, який ширився світом ще навесні цього року.
так вакцину від старої корони ще розробляють чи від УСІХ одразу???
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 лис, 2020 13:26
Они не могут тесты к "старой" короне сделать, чтобы они более достоверно реагировали. А Вы тут про вакцину.
Они ещё не знают наверно, что вышло обновление
За Виталия Наливкина!
Додано: Пон 02 лис, 2020 13:28
Додано: Пон 02 лис, 2020 13:34
Не переживайте. У них есть поддержка бизнеса, но есть и всё остальное, перечисленное Вами. Выступает, правда, не мэр, а сама Ангела. Вчера я приводил более полную цитату об этом. Мы со Стариканом ещё обсуждали цифру 410 млрд и думали, где ошибка. Оказывается, лишняя 4 была.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
Додано: Пон 02 лис, 2020 13:38
Штаммы отличаются друг от друга на 0,.. % (сколько-то десятых процента генома).
Вакцины многокомпонентны, и ответ организма тоже.
Проблема тут скорее ожидается не в штаммах, а в том насколько продержится месяцев или лет иммунный ответ на вакцину.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 02 лис, 2020 13:43
До этого писали о горячей линии 0-800-505-201. Вчера знакомая пыталась дозвониться: "Нажаль, ви подзвонили у неробочий час".
Сегодня пыталась вызвать скорую - температура 38, ломит тело, болит голова и горло. Скорая даже не дослушала: "Мы температуру не лечим, вызывайте семейного врача", даже не дослушали, что декларации нет и повесили трубку. Женщине 40 лет.
Додано: Пон 02 лис, 2020 14:07
Коли щось таке чую - завжди думаю - чому люди такі ідіоти ...
Скільки років вже підписуються декларації ? Причому навіть без прив"язки до прописки ?
Що заважало завести собі пристойного сімейного лікаря , який відповідає на дзвінки і щось дійсно може порадити ?
А потім розповідають , яка у нас погана система ...
Додано: Пон 02 лис, 2020 14:38
Ещё раз.
1. Посоветуйте, как выбрать "пристойного сімейного лікаря, який ...і щось дійсно може порадити "?
2. У меня, например, уже много лет не было повода обращаться к семейному врачу. К специалистам несколько раз ходил. Поэтому декларации до сих пор нет.
3. Предположим, я сегодня заболел ковидом. Чем мне поможет семейный врач? В лучшем случае даст направление на бесплатный тест. Без него это сделать нельзя?
Додано: Пон 02 лис, 2020 15:03
Правильно на скорой сказали, на температуру даже 40 никто не едет, а 38 так вообще смешно.
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