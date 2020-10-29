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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 лис, 2020 15:05
ЛАД я вам даже больше скажу, с ковидом вам в принципе никто не поможет. Надежда только на ваш иммунитет.
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vetka
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Додано: Пон 02 лис, 2020 15:26
vetka написав:
.....
Правильно на скорой сказали, на температуру даже 40 никто не едет, а 38 так вообще смешно.
Это где такое написано?
Кроме того, были и другие симптомы. Разве что человек ещё не задыхается.
ЛАД я вам даже больше скажу, с ковидом вам в принципе никто не поможет. Надежда только на ваш иммунитет.
Всё же не так.
И кислород помогает. И в случае пневмонии антибиотики тоже.
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ЛАД
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Додано: Пон 02 лис, 2020 15:43
ЛАД написав:
2. У меня, например, уже много лет не было повода обращаться к семейному врачу. К специалистам несколько раз ходил. Поэтому декларации до сих пор нет.
Щоб попасти до вузького в державній потрібно:
vetka написав:
ЛАД я вам даже больше скажу, с ковидом вам в принципе никто не поможет. Надежда только на ваш иммунитет.
Гроші посилюють ефект імунітету.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 16:31
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Додано: Пон 02 лис, 2020 16:48
Ой+ написав:
.....
Щоб попасти до вузького в державній потрібно:
Знаю. Але пiсля появи сiмейних лiкарiв до державних ще не звертався. Не доводилося.
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