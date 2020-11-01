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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2080208120822083

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 41
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
12%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
21
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:05

ЛАД я вам даже больше скажу, с ковидом вам в принципе никто не поможет. Надежда только на ваш иммунитет.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:26

  vetka написав:.....
Правильно на скорой сказали, на температуру даже 40 никто не едет, а 38 так вообще смешно.

Это где такое написано?
Кроме того, были и другие симптомы. Разве что человек ещё не задыхается.

ЛАД я вам даже больше скажу, с ковидом вам в принципе никто не поможет. Надежда только на ваш иммунитет.

Всё же не так.
И кислород помогает. И в случае пневмонии антибиотики тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:2. У меня, например, уже много лет не было повода обращаться к семейному врачу. К специалистам несколько раз ходил. Поэтому декларации до сих пор нет.


Щоб попасти до вузького в державній потрібно:
1 Скерування від сімейного лікаря
2 Амбулаторна картка https://global.newmedicine.com.ua/


  vetka написав:ЛАД я вам даже больше скажу, с ковидом вам в принципе никто не поможет. Надежда только на ваш иммунитет.


Гроші посилюють ефект імунітету.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:48

  Ой+ написав:.....
Щоб попасти до вузького в державній потрібно:
1 Скерування від сімейного лікаря
2 Амбулаторна картка https://global.newmedicine.com.ua/

Знаю. Але пiсля появи сiмейних лiкарiв до державних ще не звертався. Не доводилося.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:14

  Puente написав:
  ЛАД написав:.... декларации нет и повесили трубку. Женщине 40 лет.
Коли щось таке чую - завжди думаю - чому люди такі ідіоти ...
Скільки років вже підписуються декларації ? Причому навіть без прив"язки до прописки ?
Що заважало завести собі пристойного сімейного лікаря , який відповідає на дзвінки і щось дійсно може порадити ?
А потім розповідають , яка у нас погана система ...

Та же история, что и с газовыми счетчиками. В 2018 году мне поставили счетчик бесплатно от слова "абсолютно". Многие и этого не сделали.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:18

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:"Если не можете дозвониться семейному врачу по COVID-19. Минздрав запускает call-центр
.....

До этого писали о горячей линии 0-800-505-201. Вчера знакомая пыталась дозвониться: "Нажаль, ви подзвонили у неробочий час".

Да-да, call-центр, в котором круглосуточно работают 150 специалистов :mrgreen: Номер бесплатный – 0-800-602-0-19", – отметил Степанов.
Конкурс "А ну-ка дозвонись!" уже начался...
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