|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 лис, 2020 15:05
ЛАД я вам даже больше скажу, с ковидом вам в принципе никто не поможет. Надежда только на ваш иммунитет.
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6653
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 416 раз.
- Подякували: 1129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лис, 2020 15:26
vetka написав:
.....
Правильно на скорой сказали, на температуру даже 40 никто не едет, а 38 так вообще смешно.
Это где такое написано?
Кроме того, были и другие симптомы. Разве что человек ещё не задыхается.
ЛАД я вам даже больше скажу, с ковидом вам в принципе никто не поможет. Надежда только на ваш иммунитет.
Всё же не так.
И кислород помогает. И в случае пневмонии антибиотики тоже.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 17485
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4573 раз.
- Подякували: 4262 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 02 лис, 2020 15:43
ЛАД написав:
2. У меня, например, уже много лет не было повода обращаться к семейному врачу. К специалистам несколько раз ходил. Поэтому декларации до сих пор нет.
Щоб попасти до вузького в державній потрібно:
vetka написав:
ЛАД я вам даже больше скажу, с ковидом вам в принципе никто не поможет. Надежда только на ваш иммунитет.
Гроші посилюють ефект імунітету.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3806
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 471 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лис, 2020 16:48
Ой+ написав:
.....
Щоб попасти до вузького в державній потрібно:
Знаю. Але пiсля появи сiмейних лiкарiв до державних ще не звертався. Не доводилося.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 17485
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4573 раз.
- Подякували: 4262 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 02 лис, 2020 17:14
Puente написав: ЛАД написав:
.... декларации нет и повесили трубку. Женщине 40 лет.
Коли щось таке чую - завжди думаю - чому люди такі ідіоти ...
Скільки років вже підписуються декларації ? Причому навіть без прив"язки до прописки ?
Що заважало завести собі пристойного сімейного лікаря , який відповідає на дзвінки і щось дійсно може порадити ?
А потім розповідають , яка у нас погана система ...
Та же история, что и с газовыми счетчиками. В 2018 году мне поставили счетчик бесплатно от слова "абсолютно". Многие и этого не сделали.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 17716
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2007 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лис, 2020 17:18
ЛАД написав: _Mykola_ написав:
"Если не можете дозвониться семейному врачу по COVID-19. Минздрав запускает call-центр
.....
До этого писали о горячей линии 0-800-505-201. Вчера знакомая пыталась дозвониться: "Нажаль, ви подзвонили у неробочий час".
Да-да, call-центр, в котором круглосуточно
работают 150 специалистов
Номер бесплатный – 0-800-602-0-19", – отметил Степанов.
Конкурс "А ну-ка дозвонись!" уже начался...
-
Lady_N
-
-
- Повідомлень: 81
- З нами з: 05.07.20
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7261
|1668253
|
Пон 02 лис, 2020 17:50
ЛОБ
|