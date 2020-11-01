ЛАД написав:.... декларации нет и повесили трубку. Женщине 40 лет.
Коли щось таке чую - завжди думаю - чому люди такі ідіоти ... Скільки років вже підписуються декларації ? Причому навіть без прив"язки до прописки ? Що заважало завести собі пристойного сімейного лікаря , який відповідає на дзвінки і щось дійсно може порадити ? А потім розповідають , яка у нас погана система ...
Та же история, что и с газовыми счетчиками. В 2018 году мне поставили счетчик бесплатно от слова "абсолютно". Многие и этого не сделали.
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Starikan написав:Та же история, что и с газовыми счетчиками. В 2018 году мне поставили счетчик бесплатно от слова "абсолютно". Многие и этого не сделали.
Газовая компания поставила Вам счетчик газа бесплатно только потому, что Вашему дому крайне повезло.
Вероятно, кроме газовой плиты, в доме установлены еще газовые колонки для подогрева воды. Этим домам отдан приоритет в бесплатном установлении счетчиков газа. Или какое-либо иное благоприятное стечение обстоятельств.