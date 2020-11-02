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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2081208220832084>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 41
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
12%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
21
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:05

ЛАД я вам даже больше скажу, с ковидом вам в принципе никто не поможет. Надежда только на ваш иммунитет.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:26

  vetka написав:.....
Правильно на скорой сказали, на температуру даже 40 никто не едет, а 38 так вообще смешно.

Это где такое написано?
Кроме того, были и другие симптомы. Разве что человек ещё не задыхается.

ЛАД я вам даже больше скажу, с ковидом вам в принципе никто не поможет. Надежда только на ваш иммунитет.

Всё же не так.
И кислород помогает. И в случае пневмонии антибиотики тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:2. У меня, например, уже много лет не было повода обращаться к семейному врачу. К специалистам несколько раз ходил. Поэтому декларации до сих пор нет.


Щоб попасти до вузького в державній потрібно:
1 Скерування від сімейного лікаря
2 Амбулаторна картка https://global.newmedicine.com.ua/


  vetka написав:ЛАД я вам даже больше скажу, с ковидом вам в принципе никто не поможет. Надежда только на ваш иммунитет.


Гроші посилюють ефект імунітету.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:48

  Ой+ написав:.....
Щоб попасти до вузького в державній потрібно:
1 Скерування від сімейного лікаря
2 Амбулаторна картка https://global.newmedicine.com.ua/

Знаю. Але пiсля появи сiмейних лiкарiв до державних ще не звертався. Не доводилося.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:14

  Puente написав:
  ЛАД написав:.... декларации нет и повесили трубку. Женщине 40 лет.
Коли щось таке чую - завжди думаю - чому люди такі ідіоти ...
Скільки років вже підписуються декларації ? Причому навіть без прив"язки до прописки ?
Що заважало завести собі пристойного сімейного лікаря , який відповідає на дзвінки і щось дійсно може порадити ?
А потім розповідають , яка у нас погана система ...

Та же история, что и с газовыми счетчиками. В 2018 году мне поставили счетчик бесплатно от слова "абсолютно". Многие и этого не сделали.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:18

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:"Если не можете дозвониться семейному врачу по COVID-19. Минздрав запускает call-центр
.....

До этого писали о горячей линии 0-800-505-201. Вчера знакомая пыталась дозвониться: "Нажаль, ви подзвонили у неробочий час".

Да-да, call-центр, в котором круглосуточно работают 150 специалистов :mrgreen: Номер бесплатный – 0-800-602-0-19", – отметил Степанов.
Конкурс "А ну-ка дозвонись!" уже начался...
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:21

  Starikan написав:Та же история, что и с газовыми счетчиками. В 2018 году мне поставили счетчик бесплатно от слова "абсолютно". Многие и этого не сделали.

Газовая компания поставила Вам счетчик газа бесплатно только потому, что Вашему дому крайне повезло.

Вероятно, кроме газовой плиты, в доме установлены еще газовые колонки для подогрева воды. Этим домам отдан приоритет в бесплатном установлении счетчиков газа. Или какое-либо иное благоприятное стечение обстоятельств.

Для абсолютного большинства других домов установление бесплатных счетчиков газа из-за недостаточного финансирования возможно только в судебном порядке:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/77910919
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:30

  Lady_N написав:
  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:"Если не можете дозвониться семейному врачу по COVID-19. Минздрав запускает call-центр
.....

До этого писали о горячей линии 0-800-505-201. Вчера знакомая пыталась дозвониться: "Нажаль, ви подзвонили у неробочий час".

Да-да, call-центр, в котором круглосуточно работают 150 специалистов :mrgreen: Номер бесплатный – 0-800-602-0-19", – отметил Степанов.
Конкурс "А ну-ка дозвонись!" уже начался...

По этому номеру сегодня дозвонилась.
Единственный полезный совет - подсказали сайт, на котором можно подписать электронную декларацию с семейным врачом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:47

Большая статья от Сергея Корсунского (Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии):

О секретах успехов сдерживания коронавируса в Юго-Восточной Азии.
02 ноября
...
Формальные данные, регулярно публикуемые в японских СМИ из официальных источников, позитивно поражают. За все время с момента обнаружения в середине января первого в Японии случая COVID-19, в стране зарегистрировано немногим более 100 тысяч случаев инфицирования, причем более 90 тысяч излечились. Госпитализировано было всего около 6 тысяч человек, умерло около 2 тысяч. И это в стране с самым пожилым населением в мире (ожидается, что к 2050 году количество жителей Японии в возрасте 65+ перевалит за 35%). Япония не закрывалась на тотальный карантин и не останавливала экономику. Очень четко налаженная система контроля прибывающих в страну через аэропорты, позволила выявить за все это время чуть более 1100 случаев, а ежедневно в Большом Токио (с населением около 38 миллионов человек) регистрируется в среднем 140–200 случаев в день (общее число заразившихся в столице превысило 30 тысяч, в день проводится от тысячи до 2,5 тысяч тестов). Сложных случаев в столице на начало ноября — 33. Ежедневный прирост в национальном масштабе — около 700 в день. Это очень низкие показатели по сравнению с любым другим государством «семерки». При этом графическое отражение статистики говорит о явной второй волне заражения, которая, как и предсказывали многие специалисты, оказалась сильнее первой. Но если в других развитых странах вторая волна никак не идет на спад, то в Японии тенденции менее катастрофические.

Одна из причин того, что Япония держит ситуацию под контролем — кластерный метод локализации случаев инфицирования, позволяющий наиболее эффективно проводить тестирование и формулировать рекомендации по профилактике новых заражений. На конец октября в стране выявили 1761 локацию, где происходили массовые заражения. Во время первой волны чаще всего такие случаи регистрировались в ресторанах и клубах с живой музыкой — 441. После 25 мая, которое здесь считается началом второй волны, лидерами кластерного списка стали караоке-бары и ночные клубы в крупных городах. Далее идут офисы правительственных учреждений и компаний (в Японии офисы устроены так, что между сотрудниками нет даже перегородок) — 379 локаций, социальные учреждения — 319, медицинские учреждения — 307. И что крайне интересно — процент смертности во время первой волны составлял 5,2%, а во время второй — 1,1%. Более того, общее число сложных случаев во время второй волны намного меньше, чем во время первой, и объяснение этому факту довольно простое — во время второй волны возраст инфицированных резко снизился, теперь это люди от 20 до 40.

Учитывая традиции японской культуры, никто не стал закрывать ни бары, ни рестораны. Однако при этом весь персонал очень тщательно соблюдает нормы времен пандемии — и официанты, и повара в масках и щитках на лицах, столы расставлены с учетом требований социальной дистанции и дезинфицируются после каждого посетителя, помещения проветриваются. Такая же ситуация в транспорте и магазинах. Практически 90% японцев носят маски, не снимая даже когда нет угрозы непосредственного контакта. Вопреки устоявшимся представлениям, постоянное ношение масок японцам не нравится, но степень доверия правительству и рекомендациям специалистов (которые здесь развешаны повсюду и транслируются по радио в транспорте и системам внутренней связи в учреждениях) очень высока.
...

https://zn.ua/international/zanimatelna ... hija-.html

ЛАД, Starikan - сочувствую, с сегодня вы живете в Красной зоне:
В Украине вступили в силу обновленные зоны карантина
02 ноября 2020

https://news.rbc.ua/rus/society/ukraine ... 62975.html


Зображення
https://news.24tv.ua/ru/zelenaja-zhelta ... o_n1387869
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:54

  Igneus написав:
  Starikan написав:Та же история, что и с газовыми счетчиками. В 2018 году мне поставили счетчик бесплатно от слова "абсолютно". Многие и этого не сделали.

Газовая компания поставила Вам счетчик газа бесплатно только потому, что Вашему дому крайне повезло.

Вероятно, кроме газовой плиты, в доме установлены еще газовые колонки для подогрева воды. Этим домам отдан приоритет в бесплатном установлении счетчиков газа. Или какое-либо иное благоприятное стечение обстоятельств.

Для абсолютного большинства других домов установление бесплатных счетчиков газа из-за недостаточного финансирования возможно только в судебном порядке:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/77910919


У нас бесплатно поставили общедомовой счётчик. В доме только газовая плита. В месяц за газ платим максимум аж 65 грн, смысл ставить в квартире счётчик?
Востаннє редагувалось vetka в Пон 02 лис, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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