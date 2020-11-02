Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии

О секретах успехов сдерживания коронавируса в Юго-Восточной Азии.

02 ноября

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Формальные данные, регулярно публикуемые в японских СМИ из официальных источников, позитивно поражают. За все время с момента обнаружения в середине января первого в Японии случая COVID-19, в стране зарегистрировано немногим более 100 тысяч случаев инфицирования, причем более 90 тысяч излечились. Госпитализировано было всего около 6 тысяч человек, умерло около 2 тысяч. И это в стране с самым пожилым населением в мире (ожидается, что к 2050 году количество жителей Японии в возрасте 65+ перевалит за 35%). Япония не закрывалась на тотальный карантин и не останавливала экономику. Очень четко налаженная система контроля прибывающих в страну через аэропорты, позволила выявить за все это время чуть более 1100 случаев, а ежедневно в Большом Токио (с населением около 38 миллионов человек) регистрируется в среднем 140–200 случаев в день (общее число заразившихся в столице превысило 30 тысяч, в день проводится от тысячи до 2,5 тысяч тестов). Сложных случаев в столице на начало ноября — 33. Ежедневный прирост в национальном масштабе — около 700 в день. Это очень низкие показатели по сравнению с любым другим государством «семерки». При этом графическое отражение статистики говорит о явной второй волне заражения, которая, как и предсказывали многие специалисты, оказалась сильнее первой. Но если в других развитых странах вторая волна никак не идет на спад, то в Японии тенденции менее катастрофические.



Одна из причин того, что Япония держит ситуацию под контролем — кластерный метод локализации случаев инфицирования, позволяющий наиболее эффективно проводить тестирование и формулировать рекомендации по профилактике новых заражений. На конец октября в стране выявили 1761 локацию, где происходили массовые заражения. Во время первой волны чаще всего такие случаи регистрировались в ресторанах и клубах с живой музыкой — 441. После 25 мая, которое здесь считается началом второй волны, лидерами кластерного списка стали караоке-бары и ночные клубы в крупных городах. Далее идут офисы правительственных учреждений и компаний (в Японии офисы устроены так, что между сотрудниками нет даже перегородок) — 379 локаций, социальные учреждения — 319, медицинские учреждения — 307. И что крайне интересно — процент смертности во время первой волны составлял 5,2%, а во время второй — 1,1%. Более того, общее число сложных случаев во время второй волны намного меньше, чем во время первой, и объяснение этому факту довольно простое — во время второй волны возраст инфицированных резко снизился, теперь это люди от 20 до 40.



Учитывая традиции японской культуры, никто не стал закрывать ни бары, ни рестораны. Однако при этом весь персонал очень тщательно соблюдает нормы времен пандемии — и официанты, и повара в масках и щитках на лицах, столы расставлены с учетом требований социальной дистанции и дезинфицируются после каждого посетителя, помещения проветриваются. Такая же ситуация в транспорте и магазинах. Практически 90% японцев носят маски, не снимая даже когда нет угрозы непосредственного контакта. Вопреки устоявшимся представлениям, постоянное ношение масок японцам не нравится, но степень доверия правительству и рекомендациям специалистов (которые здесь развешаны повсюду и транслируются по радио в транспорте и системам внутренней связи в учреждениях) очень высока.

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