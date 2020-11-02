Уже пол месяца живем. Выражается это лишь в раскраске карт в новостях. В сравении с мартовской гипер-мега-катастрофической волной когда даже метро остановили - сейчас всё спокойно и большая часть населения уже забила на эти ваши зоны.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 20:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Уже пол месяца живем. Выражается это лишь в раскраске карт в новостях. В сравении с мартовской гипер-мега-катастрофической волной когда даже метро остановили - сейчас всё спокойно и большая часть населения уже забила на эти ваши зоны.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:56
О дружбе
Польша переманивает украинских врачей и медсестер.
Ходят слухи, что поляки намерены упростить требования для трудоустройства врачей и медсестер из Украины, Беларуси и Молдовы. Достаточно будет иметь три года стажа по специальности и сдать польский медицинский язык.
Из реалий этого лета:
Наши медики раньше и не мечтали с первого захода сдать польский медицинский экзамен в Варшаве(ехали сразу на периферию, там не так дрючили). В столице традиционно срезали большинство украинцев, ехидно отправляя на второй-третий круг. Этим летом прием был просто неслыханно лояльным - из тех, кто хоть как-то готовился, сдало подавляющее большинство.
Еще многие тогда удивлялись. Теперь многое прояснилось.
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 02 лис, 2020 21:05, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 02 лис, 2020 21:00
Польский медицинский - и правда упростили))))
Востаннє редагувалось vetka в Пон 02 лис, 2020 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 лис, 2020 21:01
в марте-апреле читал, как кто-то из местных форумчан протирал дезинфицирующими средствами упаковку товаров, купленных в магазине.
очень любопытно, сохранил ли этот человек до сих пор такой юношеский задор в борьбе с инфекцией?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 02 лис, 2020 21:08
Его можно сдавать блоками. Всего четыре блока. Если за первый заход сдал хоть один, то на второй сдаешь только три оставшихся. Сдал сходу три, досдаешь потом лишь один.
Уверен, если поляков жареный петух хорошо в зад клюнет, они еще и экстренные медязыковые курсы запилят
Додано: Пон 02 лис, 2020 21:16
Был не я, но всё что можно обмылить - обмыливается, небольшое количество протирается спиртом, с части снимается упаковка, а часть отправляется на карантин на несколько дней.
Додано: Пон 02 лис, 2020 21:20
И вы планируете сохранить эту традицию до конца дней? Ведь корона не единственная и не самая смертельная инфекция которую можно подхватить в магазине.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 02 лис, 2020 21:35
vitaliy_berdinskikh
так я до всяких корон давно так поступал, особо не напрягает. Так же как и спирт для рук со мной во всех поездках еще со времён совка.
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