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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2081208220832084

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 41
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
12%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
21
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:сочувствую, с сегодня вы живете в Красной зоне

Уже пол месяца живем. Выражается это лишь в раскраске карт в новостях. В сравении с мартовской гипер-мега-катастрофической волной когда даже метро остановили - сейчас всё спокойно и большая часть населения уже забила на эти ваши зоны.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:56

О дружбе

Польша переманивает украинских врачей и медсестер.
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/po ... dikov.html
Ходят слухи, что поляки намерены упростить требования для трудоустройства врачей и медсестер из Украины, Беларуси и Молдовы. Достаточно будет иметь три года стажа по специальности и сдать польский медицинский язык.
Из реалий этого лета:
Наши медики раньше и не мечтали с первого захода сдать польский медицинский экзамен в Варшаве(ехали сразу на периферию, там не так дрючили). В столице традиционно срезали большинство украинцев, ехидно отправляя на второй-третий круг. Этим летом прием был просто неслыханно лояльным - из тех, кто хоть как-то готовился, сдало подавляющее большинство.
Еще многие тогда удивлялись. Теперь многое прояснилось.
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 02 лис, 2020 21:05, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:00

  antey1969 написав:Польша переманивает украинских врачей и медсестер.
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/po ... dikov.html
Ходят слухи, что поляки намерены упростить требования для трудоустройства врачей и медсестер из Украины, Беларуси и Молдовы. Достаточно будет иметь три года стажа по специальности и сдать польский медицинский язык.

Польский медицинский - и правда упростили))))
Востаннє редагувалось vetka в Пон 02 лис, 2020 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:01

  vitaliy_berdinskikh написав:...сейчас всё спокойно и большая часть населения уже забила на эти ваши зоны.

в марте-апреле читал, как кто-то из местных форумчан протирал дезинфицирующими средствами упаковку товаров, купленных в магазине.
очень любопытно, сохранил ли этот человек до сих пор такой юношеский задор в борьбе с инфекцией? :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:08

  vetka написав:Польский медицинский - и правда упростили))))

Его можно сдавать блоками. Всего четыре блока. Если за первый заход сдал хоть один, то на второй сдаешь только три оставшихся. Сдал сходу три, досдаешь потом лишь один.
Уверен, если поляков жареный петух хорошо в зад клюнет, они еще и экстренные медязыковые курсы запилят
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:16

  Yuri_T написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:...сейчас всё спокойно и большая часть населения уже забила на эти ваши зоны.

в марте-апреле читал, как кто-то из местных форумчан протирал дезинфицирующими средствами упаковку товаров, купленных в магазине.
очень любопытно, сохранил ли этот человек до сих пор такой юношеский задор в борьбе с инфекцией? :)

Был не я, но всё что можно обмылить - обмыливается, небольшое количество протирается спиртом, с части снимается упаковка, а часть отправляется на карантин на несколько дней.
komp
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:20

:wink:
  komp написав:
  Yuri_T написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:...сейчас всё спокойно и большая часть населения уже забила на эти ваши зоны.

в марте-апреле читал, как кто-то из местных форумчан протирал дезинфицирующими средствами упаковку товаров, купленных в магазине.
очень любопытно, сохранил ли этот человек до сих пор такой юношеский задор в борьбе с инфекцией? :)

Был не я, но всё что можно обмылить - обмыливается, небольшое количество протирается спиртом, с части снимается упаковка, а часть отправляется на карантин на несколько дней.

И вы планируете сохранить эту традицию до конца дней? Ведь корона не единственная и не самая смертельная инфекция которую можно подхватить в магазине.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:35

vitaliy_berdinskikh
так я до всяких корон давно так поступал, особо не напрягает. Так же как и спирт для рук со мной во всех поездках еще со времён совка.
komp
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