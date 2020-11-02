Tat_888 написав:Сейчас болеет сын подруги (дома,относительно легко,28 лет,без болячек ),выздоровел и отрицательный тест сегодня получил знакомый (болел 2 недели, чувствовал себя хреново,но обошелся без больницы,49 лет,сердечно-сосудистые проблемы и лишний вес), еще одна семья знакомых переболела летом ( мужчина 51 год с односторонним воспалением легких,жена и сын относительно легко, все дома).Это все в Киеве.
Знакомый, весьма не бедный человек, попал в инфекционку на прошлой неделе с воспалением лёгких, вместе с женой на пару там лежат, коронавирус, у неё тоже высокая температура, жили вместе с его мамой, 84 года, у нее коронавирус весьма скоротечно прошёл, вчера умерла. Домработница тоже заболела.
Анча Баранова обсуждала недавно случай с профессором Чепурновым, доктор биологических наук, работает прямо по вирусной теме. Заболел весной коронавирусом, в легкой форме, так как работа у него связана с вирусами, тестами и тд, начал за собой наблюдать после болезни, каждую неделю делал себе ИФА-тест после болезни, антитела вначале были супер, но постепенно снижались. В качестве эксперимента профессор перестал пользоваться средствами защиты, хотя контактировал с коронавирусниками по роду работы. Через три месяца антитела почти сошли на нет, но второй раз он заболел коронавирусом через шесть месяцев. Причём в более тяжелой форме, чем весной, с высокой температурой выше 39 в течение пяти дней и тд. Чепурнов на основании личного эксперимента делает вывод, что формирование коллективного иммунитета невозможно. Люди будут болеть один-два раза в год.
Анча Баранова убеждает, что при вакцинации идёт несколько другой механизм появления антител, поэтому вакцинация возможно окажется с более долговременным эффектом, но тут только время покажет.
yanyura написав:сочувствую, с сегодня вы живете в Красной зоне
Уже пол месяца живем. Выражается это лишь в раскраске карт в новостях. В сравении с мартовской гипер-мега-катастрофической волной когда даже метро остановили - сейчас всё спокойно и большая часть населения уже забила на эти ваши зоны.
И результат налицо - уверенно держим первое место по Украине по заболеваемости.
Примерно половина населения 5,5-миллионной Словакии сдала тесты на коронавирус COVID-19 в рамках общенациональной кампании по тестированию на наличие вируса.
Об этом сообщает издание The Guardian.
Отмечается, что в программе уже приняли участие 2,58 млн человек. У 25 850 человек - 1% протестированных - был обнаружен COVID-19, в связи с чем инфицированные должны отправиться в карантин. ..... "Свобода должна идти рука об руку с ответственностью в отношении тех, кто самый слабый среди нас - пациентов с онкологическими заболеваниями, стариков", - заявил премьер-министр Словакии Игор Матович.
Tat_888 написав:Сейчас болеет сын подруги (дома,относительно легко,28 лет,без болячек ),выздоровел и отрицательный тест сегодня получил знакомый (болел 2 недели, чувствовал себя хреново,но обошелся без больницы,49 лет,сердечно-сосудистые проблемы и лишний вес), еще одна семья знакомых переболела летом ( мужчина 51 год с односторонним воспалением легких,жена и сын относительно легко, все дома).Это все в Киеве.
Знакомый, весьма не бедный человек, попал в инфекционку на прошлой неделе с воспалением лёгких, вместе с женой на пару там лежат, коронавирус, у неё тоже высокая температура, жили вместе с его мамой, 84 года, у нее коронавирус весьма скоротечно прошёл, вчера умерла. Домработница тоже заболела.
Повезло, что места в инфекционке были. У нас только через таваровед, депутат и так далее. Развозят по больничкам в районах где кроме коек может ничего и не быть.
Тяжесть протекания вирусной болезни зависит от дозы получения вируса. Доза может быть и такой, при которой болезнь и не начнётся. Вы и дальше кладите на маски и спирт и делайте красивой статистику. Дачу не зря достроил. Есть где апокалипсис переждать, гулять с детьми в сосновом лесу, жарить стейки
beee написав:Тяжесть протекания вирусной болезни зависит от дозы получения вируса. Доза может быть и такой, при которой болезнь и не начнётся. Вы и дальше кладите на маски и спирт и делайте красивой статистику. Дачу не зря достроил. Есть где апокалипсис переждать, гулять с детьми в сосновом лесу, жарить стейки
Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов.