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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2083208420852086>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 42
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
29%
12
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
12%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
21
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
10%
4
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:36

  Tat_888 написав:Сейчас болеет сын подруги (дома,относительно легко,28 лет,без болячек ),выздоровел и отрицательный тест сегодня получил знакомый (болел 2 недели, чувствовал себя хреново,но обошелся без больницы,49 лет,сердечно-сосудистые проблемы и лишний вес), еще одна семья знакомых переболела летом ( мужчина 51 год с односторонним воспалением легких,жена и сын относительно легко, все дома).Это все в Киеве.


Знакомый, весьма не бедный человек, попал в инфекционку на прошлой неделе с воспалением лёгких, вместе с женой на пару там лежат, коронавирус, у неё тоже высокая температура, жили вместе с его мамой, 84 года, у нее коронавирус весьма скоротечно прошёл, вчера умерла. Домработница тоже заболела.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:45

Анча Баранова обсуждала недавно случай с профессором Чепурновым, доктор биологических наук, работает прямо по вирусной теме. Заболел весной коронавирусом, в легкой форме, так как работа у него связана с вирусами, тестами и тд, начал за собой наблюдать после болезни, каждую неделю делал себе ИФА-тест после болезни, антитела вначале были супер, но постепенно снижались.
В качестве эксперимента профессор перестал пользоваться средствами защиты, хотя контактировал с коронавирусниками по роду работы.
Через три месяца антитела почти сошли на нет, но второй раз он заболел коронавирусом через шесть месяцев. Причём в более тяжелой форме, чем весной, с высокой температурой выше 39 в течение пяти дней и тд.
Чепурнов на основании личного эксперимента делает вывод, что формирование коллективного иммунитета невозможно. Люди будут болеть один-два раза в год.

Анча Баранова убеждает, что при вакцинации идёт несколько другой механизм появления антител, поэтому вакцинация возможно окажется с более долговременным эффектом, но тут только время покажет.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:55

  vitaliy_berdinskikh написав:
  yanyura написав:сочувствую, с сегодня вы живете в Красной зоне

Уже пол месяца живем. Выражается это лишь в раскраске карт в новостях. В сравении с мартовской гипер-мега-катастрофической волной когда даже метро остановили - сейчас всё спокойно и большая часть населения уже забила на эти ваши зоны.

И результат налицо - уверенно держим первое место по Украине по заболеваемости.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:57

freeze
Рисковый профессор!
Второй раз мог и не обойтись температурой 39.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:05

Примерно половина населения 5,5-миллионной Словакии сдала тесты на коронавирус COVID-19 в рамках общенациональной кампании по тестированию на наличие вируса.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что в программе уже приняли участие 2,58 млн человек. У 25 850 человек - 1% протестированных - был обнаружен COVID-19, в связи с чем инфицированные должны отправиться в карантин.
.....
"Свобода должна идти рука об руку с ответственностью в отношении тех, кто самый слабый среди нас - пациентов с онкологическими заболеваниями, стариков", - заявил премьер-министр Словакии Игор Матович.

https://strana.ua/news/298419-polovinu-hrazhdan-slovakii-protestirovali-na-covid-19.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:07

  ЛАД написав:freeze
Рисковый профессор!
Второй раз мог и не обойтись температурой 39.

Он подстраховался - не стал облизывать поручни в больнице
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:16

  freeze написав:
  Tat_888 написав:Сейчас болеет сын подруги (дома,относительно легко,28 лет,без болячек ),выздоровел и отрицательный тест сегодня получил знакомый (болел 2 недели, чувствовал себя хреново,но обошелся без больницы,49 лет,сердечно-сосудистые проблемы и лишний вес), еще одна семья знакомых переболела летом ( мужчина 51 год с односторонним воспалением легких,жена и сын относительно легко, все дома).Это все в Киеве.


Знакомый, весьма не бедный человек, попал в инфекционку на прошлой неделе с воспалением лёгких, вместе с женой на пару там лежат, коронавирус, у неё тоже высокая температура, жили вместе с его мамой, 84 года, у нее коронавирус весьма скоротечно прошёл, вчера умерла. Домработница тоже заболела.


Повезло, что места в инфекционке были. У нас только через таваровед, депутат и так далее. Развозят по больничкам в районах где кроме коек может ничего и не быть.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тяжесть протекания вирусной болезни зависит от дозы получения вируса. Доза может быть и такой, при которой болезнь и не начнётся.
Вы и дальше кладите на маски и спирт и делайте красивой статистику.
Дачу не зря достроил. Есть где апокалипсис переждать, гулять с детьми в сосновом лесу, жарить стейки
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  beee написав:гулять с детьми в сосновом лесу

Польский кабмин считает что это не менее опасно чем прогулка по Лидлу.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:24

  beee написав:Тяжесть протекания вирусной болезни зависит от дозы получения вируса. Доза может быть и такой, при которой болезнь и не начнётся.
Вы и дальше кладите на маски и спирт и делайте красивой статистику.
Дачу не зря достроил. Есть где апокалипсис переждать, гулять с детьми в сосновом лесу, жарить стейки


Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов.
Ratatui
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