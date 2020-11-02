Додано: Пон 02 лис, 2020 22:45

Анча Баранова обсуждала недавно случай с профессором Чепурновым, доктор биологических наук, работает прямо по вирусной теме. Заболел весной коронавирусом, в легкой форме, так как работа у него связана с вирусами, тестами и тд, начал за собой наблюдать после болезни, каждую неделю делал себе ИФА-тест после болезни, антитела вначале были супер, но постепенно снижались.

В качестве эксперимента профессор перестал пользоваться средствами защиты, хотя контактировал с коронавирусниками по роду работы.

Через три месяца антитела почти сошли на нет, но второй раз он заболел коронавирусом через шесть месяцев. Причём в более тяжелой форме, чем весной, с высокой температурой выше 39 в течение пяти дней и тд.

Чепурнов на основании личного эксперимента делает вывод, что формирование коллективного иммунитета невозможно. Люди будут болеть один-два раза в год.



Анча Баранова убеждает, что при вакцинации идёт несколько другой механизм появления антител, поэтому вакцинация возможно окажется с более долговременным эффектом, но тут только время покажет.

Не читаю Будивельника, пустая трата времени