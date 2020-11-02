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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2083208420852086

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 42
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
29%
12
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
12%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
21
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
10%
4
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:28

  Ratatui написав:
  beee написав:Тяжесть протекания вирусной болезни зависит от дозы получения вируса. Доза может быть и такой, при которой болезнь и не начнётся.
Вы и дальше кладите на маски и спирт и делайте красивой статистику.
Дачу не зря достроил. Есть где апокалипсис переждать, гулять с детьми в сосновом лесу, жарить стейки


Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов.

Инфекция это ж не плохая погода: ни завтра, ни через два месяца солнышко не выглянет. В Испании от гриппа люди умирали в начале прошлого века, но кто-то умер и в 2020.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ratatui написав:Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов.
была такая история в сибири староверы жили замкнуто с людьми не контактировали, их иммунитет не развивался и обычный грипп стал для многих последним. Самоизоляция не панацея, либо вакцина либо приобретённый иммунитет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:40

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Ratatui написав:
  beee написав:Тяжесть протекания вирусной болезни зависит от дозы получения вируса. Доза может быть и такой, при которой болезнь и не начнётся.
Вы и дальше кладите на маски и спирт и делайте красивой статистику.
Дачу не зря достроил. Есть где апокалипсис переждать, гулять с детьми в сосновом лесу, жарить стейки


Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов.

Инфекция это ж не плохая погода: ни завтра, ни через два месяца солнышко не выглянет. В Испании от гриппа люди умирали в начале прошлого века, но кто-то умер и в 2020.

До весны дотянуть нужно.
А там, может, и вакцины появятся
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:44

  vitaliian написав:
  Ratatui написав:Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов.
была такая история в сибири староверы жили замкнуто с людьми не контактировали, их иммунитет не развивался и обычный грипп стал для многих последним. Самоизоляция не панацея, либо вакцина либо приобретённый иммунитет.

Пусть приобретает активная смелая часть общества. А мы, трусы, уж как-нибудь по-старинке, вакцинируемся, как и АКДС, БЦЖ, Ваксигрипп и другие
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:44

  Yuri_T написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:...сейчас всё спокойно и большая часть населения уже забила на эти ваши зоны.
в марте-апреле читал, как кто-то из местных форумчан протирал дезинфицирующими средствами упаковку товаров, купленных в магазине.
очень любопытно, сохранил ли этот человек до сих пор такой юношеский задор в борьбе с инфекцией? :)

Удовлетворю ваше любопытство - сохранил.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:47

  beee написав:
  vitaliian написав:
  Ratatui написав:Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов.
была такая история в сибири староверы жили замкнуто с людьми не контактировали, их иммунитет не развивался и обычный грипп стал для многих последним. Самоизоляция не панацея, либо вакцина либо приобретённый иммунитет.

Пусть приобретает активная смелая часть общества. А мы, трусы, уж как-нибудь по-старинке, вакцинируемся, как и АКДС, БЦЖ, Ваксигрипп и другие


Двух ведёрной клизмой что ли? Вакцины как бы нет и пока не придвидется.
Ratatui
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  #<1 ... 2083208420852086
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