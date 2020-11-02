beee написав:Тяжесть протекания вирусной болезни зависит от дозы получения вируса. Доза может быть и такой, при которой болезнь и не начнётся. Вы и дальше кладите на маски и спирт и делайте красивой статистику. Дачу не зря достроил. Есть где апокалипсис переждать, гулять с детьми в сосновом лесу, жарить стейки
Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов.
Инфекция это ж не плохая погода: ни завтра, ни через два месяца солнышко не выглянет. В Испании от гриппа люди умирали в начале прошлого века, но кто-то умер и в 2020.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Ratatui написав:Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов.
была такая история в сибири староверы жили замкнуто с людьми не контактировали, их иммунитет не развивался и обычный грипп стал для многих последним. Самоизоляция не панацея, либо вакцина либо приобретённый иммунитет.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
beee написав:Тяжесть протекания вирусной болезни зависит от дозы получения вируса. Доза может быть и такой, при которой болезнь и не начнётся. Вы и дальше кладите на маски и спирт и делайте красивой статистику. Дачу не зря достроил. Есть где апокалипсис переждать, гулять с детьми в сосновом лесу, жарить стейки
Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов.
Инфекция это ж не плохая погода: ни завтра, ни через два месяца солнышко не выглянет. В Испании от гриппа люди умирали в начале прошлого века, но кто-то умер и в 2020.
До весны дотянуть нужно. А там, может, и вакцины появятся
Ratatui написав:Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов.
была такая история в сибири староверы жили замкнуто с людьми не контактировали, их иммунитет не развивался и обычный грипп стал для многих последним. Самоизоляция не панацея, либо вакцина либо приобретённый иммунитет.
Пусть приобретает активная смелая часть общества. А мы, трусы, уж как-нибудь по-старинке, вакцинируемся, как и АКДС, БЦЖ, Ваксигрипп и другие
vitaliy_berdinskikh написав:...сейчас всё спокойно и большая часть населения уже забила на эти ваши зоны.
в марте-апреле читал, как кто-то из местных форумчан протирал дезинфицирующими средствами упаковку товаров, купленных в магазине. очень любопытно, сохранил ли этот человек до сих пор такой юношеский задор в борьбе с инфекцией?
Удовлетворю ваше любопытство - сохранил.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Ratatui написав:Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов.
была такая история в сибири староверы жили замкнуто с людьми не контактировали, их иммунитет не развивался и обычный грипп стал для многих последним. Самоизоляция не панацея, либо вакцина либо приобретённый иммунитет.
Пусть приобретает активная смелая часть общества. А мы, трусы, уж как-нибудь по-старинке, вакцинируемся, как и АКДС, БЦЖ, Ваксигрипп и другие
Двух ведёрной клизмой что ли? Вакцины как бы нет и пока не придвидется.