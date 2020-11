Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 2083208420852086 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 42 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 29% 12 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 12% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 50% 21 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 10% 4 Всього голосів : 42 Додано: Пон 02 лис, 2020 23:28 Ratatui написав: beee написав: Тяжесть протекания вирусной болезни зависит от дозы получения вируса. Доза может быть и такой, при которой болезнь и не начнётся.

Вы и дальше кладите на маски и спирт и делайте красивой статистику.

Дачу не зря достроил. Есть где апокалипсис переждать, гулять с детьми в сосновом лесу, жарить стейки Тяжесть протекания вирусной болезни зависит от дозы получения вируса. Доза может быть и такой, при которой болезнь и не начнётся.Вы и дальше кладите на маски и спирт и делайте красивой статистику.Дачу не зря достроил. Есть где апокалипсис переждать, гулять с детьми в сосновом лесу, жарить стейки



Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов. Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов.

Инфекция это ж не плохая погода: ни завтра, ни через два месяца солнышко не выглянет. В Испании от гриппа люди умирали в начале прошлого века, но кто-то умер и в 2020. Инфекция это ж не плохая погода: ни завтра, ни через два месяца солнышко не выглянет. В Испании от гриппа люди умирали в начале прошлого века, но кто-то умер и в 2020.

Ratatui написав: Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов. Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов. была такая история в сибири староверы жили замкнуто с людьми не контактировали, их иммунитет не развивался и обычный грипп стал для многих последним. Самоизоляция не панацея, либо вакцина либо приобретённый иммунитет.

До весны дотянуть нужно.

Пусть приобретает активная смелая часть общества. А мы, трусы, уж как-нибудь по-старинке, вакцинируемся, как и АКДС, БЦЖ, Ваксигрипп и другие Пусть приобретает активная смелая часть общества. А мы, трусы, уж как-нибудь по-старинке, вакцинируемся, как и АКДС, БЦЖ, Ваксигрипп и другие beee Повідомлень: 100 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лис, 2020 23:44 Yuri_T написав: vitaliy_berdinskikh написав: ...сейчас всё спокойно и большая часть населения уже забила на эти ваши зоны. ...сейчас всё спокойно и большая часть населения уже забила на эти ваши зоны. в марте-апреле читал, как кто-то из местных форумчан протирал дезинфицирующими средствами упаковку товаров, купленных в магазине.

очень любопытно, сохранил ли этот человек до сих пор такой юношеский задор в борьбе с инфекцией? в марте-апреле читал, как кто-то из местных форумчан протирал дезинфицирующими средствами упаковку товаров, купленных в магазине.очень любопытно, сохранил ли этот человек до сих пор такой юношеский задор в борьбе с инфекцией?

Удовлетворю ваше любопытство - сохранил.

Двух ведёрной клизмой что ли? Вакцины как бы нет и пока не придвидется.

