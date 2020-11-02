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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2084208520862087

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 42
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
29%
12
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
12%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
21
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
10%
4
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:41

  vitaliian написав:
  Ratatui написав:Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов.
была такая история в сибири староверы жили замкнуто с людьми не контактировали, их иммунитет не развивался и обычный грипп стал для многих последним. Самоизоляция не панацея, либо вакцина либо приобретённый иммунитет.

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vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:46

  ЛАД написав:
  Ratatui написав:........
Двух ведёрной клизмой что ли? Вакцины как бы нет и пока не придвидется.

Как бы нет, но пока всё же предвидится.


Оптимист. Если не секрет когда?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:51

  Ratatui написав:
  ЛАД написав:
  Ratatui написав:........
Двух ведёрной клизмой что ли? Вакцины как бы нет и пока не придвидется.

Как бы нет, но пока всё же предвидится.


Оптимист. Если не секрет когда?

после дождичка в четверг :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Л у к а ш е н к о предлагали в з я т к у в 940 миллиона за введение к а р а н т и н а.

Жуткая ц ен зура на форуме.
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:02

  Ratatui написав:
  ЛАД написав:
  Ratatui написав:........
Двух ведёрной клизмой что ли? Вакцины как бы нет и пока не придвидется.

Как бы нет, но пока всё же предвидится.


Оптимист. Если не секрет когда?


В Китае уже вакцинировано несколько миллионов человек.
Скорее всего у нас будет первой китайские вакцины, их там три.
Думаю, где-то в мае в свободном доступе должны быть и у нас.
Летом и западные вакцины подтянутся.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Думаю, где-то в мае в свободном доступе должны быть и у нас.
я вангую вакцину после нг, китайцы умеют быстро наладить производства. Маски тому в пример в атб по 4,50 бери-не хочу а в начале года были по 20 и далеко не везде в наличии. По цене вакцины 1,5к-2к где то так.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:12

В следующем году у нас вакцин для широких масс не будет это 100%.

Даже в ЕС сказали, что в массы вакцина пойдет не ранее 22 года.

Ну и делать ее нужно будет минимум 2 раза в год.

Так что следующий год будет сложный.
Xenon
 
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