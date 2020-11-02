vitaliian написав:была такая история в сибири староверы жили замкнуто с людьми не контактировали, их иммунитет не развивался и обычный грипп стал для многих последним. Самоизоляция не панацея, либо вакцина либо приобретённый иммунитет.
+10000
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Додано: Вів 03 лис, 2020 09:41
+10000
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:46
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:51
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Л у к а ш е н к о предлагали в з я т к у в 940 миллиона за введение к а р а н т и н а.
Жуткая ц ен зура на форуме.
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:02
В Китае уже вакцинировано несколько миллионов человек.
Скорее всего у нас будет первой китайские вакцины, их там три.
Думаю, где-то в мае в свободном доступе должны быть и у нас.
Летом и западные вакцины подтянутся.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
я вангую вакцину после нг, китайцы умеют быстро наладить производства. Маски тому в пример в атб по 4,50 бери-не хочу а в начале года были по 20 и далеко не везде в наличии. По цене вакцины 1,5к-2к где то так.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:12
В следующем году у нас вакцин для широких масс не будет это 100%.
Даже в ЕС сказали, что в массы вакцина пойдет не ранее 22 года.
Ну и делать ее нужно будет минимум 2 раза в год.
Так что следующий год будет сложный.
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