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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:41
vitaliian написав: Ratatui написав:
Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов.
была такая история в сибири староверы жили замкнуто с людьми не контактировали, их иммунитет не развивался и обычный грипп стал для многих последним. Самоизоляция не панацея, либо вакцина либо приобретённый иммунитет.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 09:46
ЛАД написав: Ratatui написав:
........
Двух ведёрной клизмой что ли? Вакцины как бы нет и пока не придвидется.
Как бы нет, но пока всё же предвидится.
Оптимист. Если не секрет когда?
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Додано: Вів 03 лис, 2020 09:51
Ratatui написав: ЛАД написав: Ratatui написав:
........
Двух ведёрной клизмой что ли? Вакцины как бы нет и пока не придвидется.
Как бы нет, но пока всё же предвидится.
Оптимист. Если не секрет когда?
после дождичка в четверг
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Додано: Вів 03 лис, 2020 10:01
Л у к а ш е н к о предлагали в з я т к у в 940 миллиона за введение к а р а н т и н а.
Жуткая ц ен зура на форуме.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 10:02
Ratatui написав: ЛАД написав: Ratatui написав:
........
Двух ведёрной клизмой что ли? Вакцины как бы нет и пока не придвидется.
Как бы нет, но пока всё же предвидится.
Оптимист. Если не секрет когда?
В Китае уже вакцинировано несколько миллионов человек.
Скорее всего у нас будет первой китайские вакцины, их там три.
Думаю, где-то в мае в свободном доступе должны быть и у нас.
Летом и западные вакцины подтянутся.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Вів 03 лис, 2020 10:04
freeze написав:
Думаю, где-то в мае в свободном доступе должны быть и у нас.
я вангую вакцину после нг, китайцы умеют быстро наладить производства. Маски тому в пример в атб по 4,50 бери-не хочу а в начале года были по 20 и далеко не везде в наличии. По цене вакцины 1,5к-2к где то так.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Вів 03 лис, 2020 10:12
В следующем году у нас вакцин для широких масс не будет это 100%.
Даже в ЕС сказали, что в массы вакцина пойдет не ранее 22 года.
Ну и делать ее нужно будет минимум 2 раза в год.
Так что следующий год будет сложный.
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Xenon
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