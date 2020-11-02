freeze написав:Думаю, где-то в мае в свободном доступе должны быть и у нас.
я вангую вакцину после нг, китайцы умеют быстро наладить производства. Маски тому в пример в атб по 4,50 бери-не хочу а в начале года были по 20 и далеко не везде в наличии. По цене вакцины 1,5к-2к где то так.
в начале года (в конце января) я покупал маски по 70 копеек...
freeze написав:Думаю, где-то в мае в свободном доступе должны быть и у нас.
я вангую вакцину после нг, китайцы умеют быстро наладить производства. Маски тому в пример в атб по 4,50 бери-не хочу а в начале года были по 20 и далеко не везде в наличии. По цене вакцины 1,5к-2к где то так.
в начале года (в конце января) я покупал маски по 70 копеек...
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Puente написав:Коли щось таке чую - завжди думаю - чому люди такі ідіоти ... Скільки років вже підписуються декларації
Многие семейники попросту уволились, оставили сотни "идиотов" без декларации. В моем случае с марта без декларации, клиника пообещала позвать, пока жду.
ЛАД написав:Единственный полезный совет - подсказали сайт, на котором можно подписать электронную декларацию с семейным врачом.
Поделитесь ссылкой, будьте добры.
komp написав:Был не я, но всё что можно обмылить - обмыливается, небольшое количество протирается спиртом, с части снимается упаковка, а часть отправляется на карантин на несколько дней.
Тоже так же, с апреля, считаю неплохой традицией.
Ratatui написав:Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов.
Достаточно выбираться в магазины в ночное время, или ранним утром. К этому быстро привыкаешь, и ходить в прайм тайм уже не захочется.
_Mykola_ написав:включается бактерицидная лампа.
Какая лампа у вас, тоже себе присматриваю?
freeze написав:В качестве эксперимента профессор перестал пользоваться средствами защиты, хотя контактировал с коронавирусниками по роду работы.
Интересный эксперимент. Отрицательный результат, это действительно плохая нвость. Будучи в контакте с носителями он мог всегда получать дозу вируса и тренировать иммунитет, но не сложилось. Хоть один случай это еще не статистика, но все же это плохо, с вирусом мы подружиться не сможем.
Востаннє редагувалось st512 в Вів 03 лис, 2020 11:10, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:https://aleksei-lars.livejournal.com/71742.html?media&utm_source=medius_readmore_img частное мнение частного лица в личном блоге
И да, ещё здесь срабатывает, так называемый, эффект швейцара. Ну это, к примеру, когда человек, поддавшись на манипуляции СМИ, с его психикой и сознанием (ментальностью), начал бездумно носить маску вообще везде и постоянно, и когда он видит с виду более слабого человека чем он (она), он на него накидывается с требованием тоже надеть маску, типа, «Я ношу маску постоянно! А ты чего, самый умный, что ли, что её не носишь? Давай надевай, а то я тебя сейчас заставлю это сделать.». Подчёркиваю, ТАК делается только в отношении более слабого человека на вид, и не делается в отношении более сильного.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama написав:https://aleksei-lars.livejournal.com/71742.html?media&utm_source=medius_readmore_img частное мнение частного лица в личном блоге
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