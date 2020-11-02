И да, ещё здесь срабатывает, так называемый, эффект швейцара. Ну это, к примеру, когда человек, поддавшись на манипуляции СМИ, с его психикой и сознанием (ментальностью), начал бездумно носить маску вообще везде и постоянно, и когда он видит с виду более слабого человека чем он (она), он на него накидывается с требованием тоже надеть маску, типа, «Я ношу маску постоянно! А ты чего, самый умный, что ли, что её не носишь? Давай надевай, а то я тебя сейчас заставлю это сделать.». Подчёркиваю, ТАК делается только в отношении более слабого человека на вид, и не делается в отношении более сильного.

