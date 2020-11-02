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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2085208620872088

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 42
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
29%
12
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
12%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
21
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
10%
4
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:40

  vitaliian написав:
  freeze написав:Думаю, где-то в мае в свободном доступе должны быть и у нас.
я вангую вакцину после нг, китайцы умеют быстро наладить производства. Маски тому в пример в атб по 4,50 бери-не хочу а в начале года были по 20 и далеко не везде в наличии. По цене вакцины 1,5к-2к где то так.

в начале года (в конце января) я покупал маски по 70 копеек...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:51

  edvardd написав:
  vitaliian написав:
  freeze написав:Думаю, где-то в мае в свободном доступе должны быть и у нас.
я вангую вакцину после нг, китайцы умеют быстро наладить производства. Маски тому в пример в атб по 4,50 бери-не хочу а в начале года были по 20 и далеко не везде в наличии. По цене вакцины 1,5к-2к где то так.

в начале года (в конце января) я покупал маски по 70 копеек...


Эх были времена...
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://aleksei-lars.livejournal.com/71 ... admore_img
частное мнение частного лица в личном блоге :)
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Puente написав:Коли щось таке чую - завжди думаю - чому люди такі ідіоти ...
Скільки років вже підписуються декларації

Многие семейники попросту уволились, оставили сотни "идиотов" без декларации. В моем случае с марта без декларации, клиника пообещала позвать, пока жду.

  ЛАД написав:Единственный полезный совет - подсказали сайт, на котором можно подписать электронную декларацию с семейным врачом.

Поделитесь ссылкой, будьте добры.

  komp написав:Был не я, но всё что можно обмылить - обмыливается, небольшое количество протирается спиртом, с части снимается упаковка, а часть отправляется на карантин на несколько дней.

Тоже так же, с апреля, считаю неплохой традицией.

  Ratatui написав:Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов.

Достаточно выбираться в магазины в ночное время, или ранним утром. К этому быстро привыкаешь, и ходить в прайм тайм уже не захочется.

  _Mykola_ написав:включается бактерицидная лампа.

Какая лампа у вас, тоже себе присматриваю?

  freeze написав:В качестве эксперимента профессор перестал пользоваться средствами защиты, хотя контактировал с коронавирусниками по роду работы.

Интересный эксперимент. Отрицательный результат, это действительно плохая нвость. Будучи в контакте с носителями он мог всегда получать дозу вируса и тренировать иммунитет, но не сложилось. Хоть один случай это еще не статистика, но все же это плохо, с вирусом мы подружиться не сможем.
Востаннє редагувалось st512 в Вів 03 лис, 2020 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:00

  yama написав:https://aleksei-lars.livejournal.com/71742.html?media&utm_source=medius_readmore_img
частное мнение частного лица в личном блоге :)

И да, ещё здесь срабатывает, так называемый, эффект швейцара. Ну это, к примеру, когда человек, поддавшись на манипуляции СМИ, с его психикой и сознанием (ментальностью), начал бездумно носить маску вообще везде и постоянно, и когда он видит с виду более слабого человека чем он (она), он на него накидывается с требованием тоже надеть маску, типа, «Я ношу маску постоянно! А ты чего, самый умный, что ли, что её не носишь? Давай надевай, а то я тебя сейчас заставлю это сделать.». Подчёркиваю, ТАК делается только в отношении более слабого человека на вид, и не делается в отношении более сильного.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:04

  Ratatui написав:Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов.

Тушенку и патроны никто не отменял. К тому же зима на носу, часть продуктов можно хранить на балконе или за окном. В селе вообще нет проблем.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:18

  yama написав:https://aleksei-lars.livejournal.com/71742.html?media&utm_source=medius_readmore_img
частное мнение частного лица в личном блоге :)

Меньше читайте "частные мнения" болтунов в соцсетях.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  st512 написав:Какая лампа у вас, тоже себе присматриваю?

Вот такая, правда стоила меньше на пару тройку сотен.
https://med-magazin.ua/item_n10463.htm

К ней желательно иметь таймер.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:53

st512
Декларации с семейными врачами...
https://helsi.me/speciality/

Можно предзаполнить декларацию, и потом за пять минут подписать у семейника.
+ можно поискать врача в реестре НСЗУ узнать сколько у конкретного врача уже есть пациентов.
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