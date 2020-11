Додано: Вів 03 лис, 2020 12:23

baraka написав: просто для инфы: если кто-то следит за ежедневым показателем "заболевших" в Украине, то обнаружил закономерность: по понедельникам значения обычно меньше чем за предыдущие выходные. "Пилу" явно видно на втором графике по ссылке https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/



возможно, это загрузка лабораторий, либо просто меньше рабочих рук в выходные (и на понедельник приходится меньше результатов).



то что в воскресенье и понедельник меньше - это не только украинский феномен

то что в воскресенье и понедельник меньше - это не только украинский феномен

но вот то что у нас регулярно в выходные меньше умирает - это действительно интересно и трудно объяснимо

