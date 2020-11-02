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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2086208720882089

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 42
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
29%
12
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
12%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
21
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
10%
4
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:23

  baraka написав:просто для инфы: если кто-то следит за ежедневым показателем "заболевших" в Украине, то обнаружил закономерность: по понедельникам значения обычно меньше чем за предыдущие выходные. "Пилу" явно видно на втором графике по ссылке https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/

возможно, это загрузка лабораторий, либо просто меньше рабочих рук в выходные (и на понедельник приходится меньше результатов).

по моим грубым оценкам - на начало декабря должно быть 15 тыщ/сутки


то что в воскресенье и понедельник меньше - это не только украинский феномен
но вот то что у нас регулярно в выходные меньше умирает - это действительно интересно и трудно объяснимо
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сегодня врачи-интерны второго года сдавали Крок-3. Ни одного вопроса на Ковид в тестах не было.
Это все, что нужно знать о подготовке к эпидемии.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:06

Статистика 9000(на сегодня)
Это реально заболевшие 2-3 недели назад

Т.к сами тесты делаются несколько дней, + человек делает тест через несколько дней после заражения.

Т.е на сегодня реально больных уже значительно больше 10к
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:09

  vitaliy_berdinskikh написав:И вы планируете сохранить эту традицию до конца дней? Ведь корона не единственная и не самая смертельная инфекция которую можно подхватить в магазине.

если не облизывать пакеты упаковки и мыть руки перед едой , тогда насамом деле инфекций которые предаються через здоровую ( не поврежденную) кожу не очень много , точнее их мало ... также не так много которые с едой ( тут скорее глистов надо бояться) ,а вот через кровь ( уколы ,маникюр, стоматолог, бритье ) тут уже пострашней . Если облизывать пакеты из супермаркета - с наибольшей вероятностью максимум диарея на несколько дней ... ну есть конечно какая-то мифическая вероятность схватить что-то пострашней . С короной же на вашу упаковку в буквальном смысле больной должен наплевать , а вы это прямо в глаз\нос занести , в рот еще под вопросом - там слюна и с большой вероятностью через рот будет сложней заразиться ( ну если конечно не целоваться в засос с больным)
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:10

  adeges написав:
  baraka написав:просто для инфы: если кто-то следит за ежедневым показателем "заболевших" в Украине, то обнаружил закономерность: по понедельникам значения обычно меньше чем за предыдущие выходные. "Пилу" явно видно на втором графике по ссылке https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/

возможно, это загрузка лабораторий, либо просто меньше рабочих рук в выходные (и на понедельник приходится меньше результатов).

по моим грубым оценкам - на начало декабря должно быть 15 тыщ/сутки


то что в воскресенье и понедельник меньше - это не только украинский феномен
но вот то что у нас регулярно в выходные меньше умирает - это действительно интересно и трудно объяснимо


Я здесь писал, что это не колво тестов. а колво ОБРАБОТАННЫХ тестов.Их действительно меньше обрабатывается на выходных, это очевидно.Потом идёт всплеск. т к добавляются задержавшиеся.А вот по смерности это действительно интересный вопрос :?: Не исключаю, что умирают одинаково, а инфа публикуется тоже с опозданием.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:12

  Xenon написав:Статистика 9000(на сегодня)
Это реально заболевшие 2-3 недели назад

Т.к сами тесты делаются несколько дней, + человек делает тест через несколько дней после заражения.

Т.е на сегодня реально больных уже значительно больше 10к


То, что вы написал происходит каждый день.Поэтому статистика так и идёт, по мере выявления.В целом это картину не меняет.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:15

  Tat_888 написав:
  Yuri_T написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:...сейчас всё спокойно и большая часть населения уже забила на эти ваши зоны.

в марте-апреле читал, как кто-то из местных форумчан протирал дезинфицирующими средствами упаковку товаров, купленных в магазине.
очень любопытно, сохранил ли этот человек до сих пор такой юношеский задор в борьбе с инфекцией? :)

Не помню ,писала ли об этом здесь, но я обливала спиртом или мыла упаковки где-до до июня, потом как-то расслабилась,но продолжаю носить флакончик с санитайзером в кармане, опрыскивать руки после выхода из магазина,прикосновения к дверным ручкам и кнопкам лифта,маску ношу дисциплинированно.Сейчас болеет сын подруги (дома,относительно легко,28 лет,без болячек ),выздоровел и отрицательный тест сегодня получил знакомый (болел 2 недели, чувствовал себя хреново,но обошелся без больницы,49 лет,сердечно-сосудистые проблемы и лишний вес), еще одна семья знакомых переболела летом ( мужчина 51 год с односторонним воспалением легких,жена и сын относительно легко, все дома).Это все в Киеве.

ну собственно весь "набор " людей переболел и все выжили . У меня как оказываться ( узнал недавно не хотел засорять тему) в РФ вся родня переболела от 7 до 70+ в том числе моя тетя 70+ с ожирением с максимальной степенью\стадией ( не помню как верно) гипертонии и после инсульта - выжила , обошлась без докторов и без госпитализации кашель был ужасный очень сильный "аж выварачивало" но все выжили все здоровы никто не потерял дееспособность, нюх пропал не у всех , но и восстановился только частично. Все жили вместе под одной крышей, если что .
  vitaliian написав:
  Ratatui написав:Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов.
была такая история в сибири староверы жили замкнуто с людьми не контактировали, их иммунитет не развивался и обычный грипп стал для многих последним. Самоизоляция не панацея, либо вакцина либо приобретённый иммунитет.

хотелось бы подробностей ссылок и так далее
  antey1969 написав:Сегодня врачи-интерны второго года сдавали Крок-3. Ни одного вопроса на Ковид в тестах не было.
Это все, что нужно знать о подготовке к эпидемии.

из этого делаем вывод что коронавирус проблема не медицинская , а политическая.
Востаннє редагувалось yama в Вів 03 лис, 2020 13:38, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:49

  yama написав: Если облизывать пакеты из супермаркета - с наибольшей вероятностью максимум диарея на несколько дней ... ну есть конечно какая-то мифическая вероятность схватить что-то пострашней . С короной же на вашу упаковку в буквальном смысле больной должен наплевать , а вы это прямо в глаз\нос занести , в рот еще под вопросом - там слюна и с большой вероятностью через рот будет сложней заразиться ( ну если конечно не целоваться в засос с больным)

С поверхности, действительно сложнее заразится, но есть один момент.
Если с супермаркета на упаковке будет вирус, и вы это принесли в дом, то на пластике в зависимости от температуры вирус живет неделю-две.
И, взяв чистыми руками этот продукт, и затем, коснувшись носа, рта, глаз, запросто внедрите вирус в организм.
Именно поэтому самый простой способ это входящая общая обработка или карантин, продуктов, упаковки и вещей которые приносятся извне.
Потому что постоянно Вы не будете мыть руки и контролировать касания слизистых.
Т.е. должна быть "условно грязная" зона, и "чистая" где можно не менять привычки обычной жизни. :)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:51

  yama написав:.......
  antey1969 написав:Сегодня врачи-интерны второго года сдавали Крок-3. Ни одного вопроса на Ковид в тестах не было.
Это все, что нужно знать о подготовке к эпидемии.

из этого делаем вывод что коронавирус проблема не медицинская , а политическая.

Нет никакой логической связи между выводом и посылкой.

Из того, что описано в примерах о больных родственниках/знакомых ничего не следует. Смертность от ковида не настолько высока. То, что из 10-20-30 человек никто не умер, с точки зрения статистики вполне вероятно.
ЛАД
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