baraka написав:просто для инфы: если кто-то следит за ежедневым показателем "заболевших" в Украине, то обнаружил закономерность: по понедельникам значения обычно меньше чем за предыдущие выходные. "Пилу" явно видно на втором графике по ссылке https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/
возможно, это загрузка лабораторий, либо просто меньше рабочих рук в выходные (и на понедельник приходится меньше результатов).
по моим грубым оценкам - на начало декабря должно быть 15 тыщ/сутки
то что в воскресенье и понедельник меньше - это не только украинский феномен но вот то что у нас регулярно в выходные меньше умирает - это действительно интересно и трудно объяснимо
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
vitaliy_berdinskikh написав:И вы планируете сохранить эту традицию до конца дней? Ведь корона не единственная и не самая смертельная инфекция которую можно подхватить в магазине.
если не облизывать пакеты упаковки и мыть руки перед едой , тогда насамом деле инфекций которые предаються через здоровую ( не поврежденную) кожу не очень много , точнее их мало ... также не так много которые с едой ( тут скорее глистов надо бояться) ,а вот через кровь ( уколы ,маникюр, стоматолог, бритье ) тут уже пострашней . Если облизывать пакеты из супермаркета - с наибольшей вероятностью максимум диарея на несколько дней ... ну есть конечно какая-то мифическая вероятность схватить что-то пострашней . С короной же на вашу упаковку в буквальном смысле больной должен наплевать , а вы это прямо в глаз\нос занести , в рот еще под вопросом - там слюна и с большой вероятностью через рот будет сложней заразиться ( ну если конечно не целоваться в засос с больным)
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
baraka написав:просто для инфы: если кто-то следит за ежедневым показателем "заболевших" в Украине, то обнаружил закономерность: по понедельникам значения обычно меньше чем за предыдущие выходные. "Пилу" явно видно на втором графике по ссылке https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/
возможно, это загрузка лабораторий, либо просто меньше рабочих рук в выходные (и на понедельник приходится меньше результатов).
по моим грубым оценкам - на начало декабря должно быть 15 тыщ/сутки
то что в воскресенье и понедельник меньше - это не только украинский феномен но вот то что у нас регулярно в выходные меньше умирает - это действительно интересно и трудно объяснимо
Я здесь писал, что это не колво тестов. а колво ОБРАБОТАННЫХ тестов.Их действительно меньше обрабатывается на выходных, это очевидно.Потом идёт всплеск. т к добавляются задержавшиеся.А вот по смерности это действительно интересный вопрос Не исключаю, что умирают одинаково, а инфа публикуется тоже с опозданием.
vitaliy_berdinskikh написав:...сейчас всё спокойно и большая часть населения уже забила на эти ваши зоны.
в марте-апреле читал, как кто-то из местных форумчан протирал дезинфицирующими средствами упаковку товаров, купленных в магазине. очень любопытно, сохранил ли этот человек до сих пор такой юношеский задор в борьбе с инфекцией?
Не помню ,писала ли об этом здесь, но я обливала спиртом или мыла упаковки где-до до июня, потом как-то расслабилась,но продолжаю носить флакончик с санитайзером в кармане, опрыскивать руки после выхода из магазина,прикосновения к дверным ручкам и кнопкам лифта,маску ношу дисциплинированно.Сейчас болеет сын подруги (дома,относительно легко,28 лет,без болячек ),выздоровел и отрицательный тест сегодня получил знакомый (болел 2 недели, чувствовал себя хреново,но обошелся без больницы,49 лет,сердечно-сосудистые проблемы и лишний вес), еще одна семья знакомых переболела летом ( мужчина 51 год с односторонним воспалением легких,жена и сын относительно легко, все дома).Это все в Киеве.
ну собственно весь "набор " людей переболел и все выжили . У меня как оказываться ( узнал недавно не хотел засорять тему) в РФ вся родня переболела от 7 до 70+ в том числе моя тетя 70+ с ожирением с максимальной степенью\стадией ( не помню как верно) гипертонии и после инсульта - выжила , обошлась без докторов и без госпитализации кашель был ужасный очень сильный "аж выварачивало" но все выжили все здоровы никто не потерял дееспособность, нюх пропал не у всех , но и восстановился только частично. Все жили вместе под одной крышей, если что .
vitaliian написав:
Ratatui написав:Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов.
была такая история в сибири староверы жили замкнуто с людьми не контактировали, их иммунитет не развивался и обычный грипп стал для многих последним. Самоизоляция не панацея, либо вакцина либо приобретённый иммунитет.
хотелось бы подробностей ссылок и так далее
antey1969 написав:Сегодня врачи-интерны второго года сдавали Крок-3. Ни одного вопроса на Ковид в тестах не было. Это все, что нужно знать о подготовке к эпидемии.
из этого делаем вывод что коронавирус проблема не медицинская , а политическая.
Востаннє редагувалось yama в Вів 03 лис, 2020 13:38, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama написав: Если облизывать пакеты из супермаркета - с наибольшей вероятностью максимум диарея на несколько дней ... ну есть конечно какая-то мифическая вероятность схватить что-то пострашней . С короной же на вашу упаковку в буквальном смысле больной должен наплевать , а вы это прямо в глаз\нос занести , в рот еще под вопросом - там слюна и с большой вероятностью через рот будет сложней заразиться ( ну если конечно не целоваться в засос с больным)
С поверхности, действительно сложнее заразится, но есть один момент. Если с супермаркета на упаковке будет вирус, и вы это принесли в дом, то на пластике в зависимости от температуры вирус живет неделю-две. И, взяв чистыми руками этот продукт, и затем, коснувшись носа, рта, глаз, запросто внедрите вирус в организм. Именно поэтому самый простой способ это входящая общая обработка или карантин, продуктов, упаковки и вещей которые приносятся извне. Потому что постоянно Вы не будете мыть руки и контролировать касания слизистых. Т.е. должна быть "условно грязная" зона, и "чистая" где можно не менять привычки обычной жизни.
antey1969 написав:Сегодня врачи-интерны второго года сдавали Крок-3. Ни одного вопроса на Ковид в тестах не было. Это все, что нужно знать о подготовке к эпидемии.
из этого делаем вывод что коронавирус проблема не медицинская , а политическая.
Нет никакой логической связи между выводом и посылкой.
Из того, что описано в примерах о больных родственниках/знакомых ничего не следует. Смертность от ковида не настолько высока. То, что из 10-20-30 человек никто не умер, с точки зрения статистики вполне вероятно.