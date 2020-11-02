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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2086208720882089 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 42 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 29% 12 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 12% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 50% 21 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 10% 4 Всього голосів : 42 Додано: Вів 03 лис, 2020 12:23 baraka написав: просто для инфы: если кто-то следит за ежедневым показателем "заболевших" в Украине, то обнаружил закономерность: по понедельникам значения обычно меньше чем за предыдущие выходные. "Пилу" явно видно на втором графике по ссылке https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/



возможно, это загрузка лабораторий, либо просто меньше рабочих рук в выходные (и на понедельник приходится меньше результатов).



по моим грубым оценкам - на начало декабря должно быть 15 тыщ/сутки просто для инфы: если кто-то следит за ежедневым показателем "заболевших" в Украине, то обнаружил закономерность: по понедельникам значения обычно меньше чем за предыдущие выходные. "Пилу" явно видно на втором графике по ссылкевозможно, это загрузка лабораторий, либо просто меньше рабочих рук в выходные (и на понедельник приходится меньше результатов).по моим грубым оценкам - на начало декабря должно быть 15 тыщ/сутки



то что в воскресенье и понедельник меньше - это не только украинский феномен

но вот то что у нас регулярно в выходные меньше умирает - это действительно интересно и трудно объяснимо то что в воскресенье и понедельник меньше - это не только украинский феноменно вот то что у нас регулярно в выходные меньше умирает - это действительно интересно и трудно объяснимо It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3553 З нами з: 14.03.06 Подякував: 236 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 13:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире Сегодня врачи-интерны второго года сдавали Крок-3. Ни одного вопроса на Ковид в тестах не было.

Это все, что нужно знать о подготовке к эпидемии. antey1969 1

Повідомлень: 10103 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1226 раз. Подякували: 2845 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 13:06 Статистика 9000(на сегодня)

Это реально заболевшие 2-3 недели назад



Т.к сами тесты делаются несколько дней, + человек делает тест через несколько дней после заражения.



Т.е на сегодня реально больных уже значительно больше 10к Xenon Повідомлень: 3624 З нами з: 25.02.09 Подякував: 55 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 13:09 vitaliy_berdinskikh написав: И вы планируете сохранить эту традицию до конца дней? Ведь корона не единственная и не самая смертельная инфекция которую можно подхватить в магазине. И вы планируете сохранить эту традицию до конца дней? Ведь корона не единственная и не самая смертельная инфекция которую можно подхватить в магазине.

если не облизывать пакеты упаковки и мыть руки перед едой , тогда насамом деле инфекций которые предаються через здоровую ( не поврежденную) кожу не очень много , точнее их мало ... также не так много которые с едой ( тут скорее глистов надо бояться) ,а вот через кровь ( уколы ,маникюр, стоматолог, бритье ) тут уже пострашней . Если облизывать пакеты из супермаркета - с наибольшей вероятностью максимум диарея на несколько дней ... ну есть конечно какая-то мифическая вероятность схватить что-то пострашней . С короной же на вашу упаковку в буквальном смысле больной должен наплевать , а вы это прямо в глаз\нос занести , в рот еще под вопросом - там слюна и с большой вероятностью через рот будет сложней заразиться ( ну если конечно не целоваться в засос с больным) если не облизывать пакеты упаковки и мыть руки перед едой , тогда насамом деле инфекций которые предаються через здоровую ( не поврежденную) кожу не очень много , точнее их мало ... также не так много которые с едой ( тут скорее глистов надо бояться) ,а вот через кровь ( уколы ,маникюр, стоматолог, бритье ) тут уже пострашней . Если облизывать пакеты из супермаркета - с наибольшей вероятностью максимум диарея на несколько дней ... ну есть конечно какая-то мифическая вероятность схватить что-то пострашней . С короной же на вашу упаковку в буквальном смысле больной должен наплевать , а вы это прямо в глаз\нос занести , в рот еще под вопросом - там слюна и с большой вероятностью через рот будет сложней заразиться ( ну если конечно не целоваться в засос с больным) "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2895 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5693 раз. Подякували: 597 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 13:10 adeges написав: baraka написав: просто для инфы: если кто-то следит за ежедневым показателем "заболевших" в Украине, то обнаружил закономерность: по понедельникам значения обычно меньше чем за предыдущие выходные. "Пилу" явно видно на втором графике по ссылке https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/



возможно, это загрузка лабораторий, либо просто меньше рабочих рук в выходные (и на понедельник приходится меньше результатов).



по моим грубым оценкам - на начало декабря должно быть 15 тыщ/сутки просто для инфы: если кто-то следит за ежедневым показателем "заболевших" в Украине, то обнаружил закономерность: по понедельникам значения обычно меньше чем за предыдущие выходные. "Пилу" явно видно на втором графике по ссылкевозможно, это загрузка лабораторий, либо просто меньше рабочих рук в выходные (и на понедельник приходится меньше результатов).по моим грубым оценкам - на начало декабря должно быть 15 тыщ/сутки



то что в воскресенье и понедельник меньше - это не только украинский феномен

но вот то что у нас регулярно в выходные меньше умирает - это действительно интересно и трудно объяснимо то что в воскресенье и понедельник меньше - это не только украинский феноменно вот то что у нас регулярно в выходные меньше умирает - это действительно интересно и трудно объяснимо



Я здесь писал, что это не колво тестов. а колво ОБРАБОТАННЫХ тестов.Их действительно меньше обрабатывается на выходных, это очевидно.Потом идёт всплеск. т к добавляются задержавшиеся.А вот по смерности это действительно интересный вопрос Не исключаю, что умирают одинаково, а инфа публикуется тоже с опозданием. Я здесь писал, что это не колво тестов. а колво ОБРАБОТАННЫХ тестов.Их действительно меньше обрабатывается на выходных, это очевидно.Потом идёт всплеск. т к добавляются задержавшиеся.А вот по смерности это действительно интересный вопросНе исключаю, что умирают одинаково, а инфа публикуется тоже с опозданием. Кучинелли

Повідомлень: 481 З нами з: 30.11.17 Подякував: 117 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 13:12 Xenon написав: Статистика 9000(на сегодня)

Это реально заболевшие 2-3 недели назад



Т.к сами тесты делаются несколько дней, + человек делает тест через несколько дней после заражения.



Т.е на сегодня реально больных уже значительно больше 10к Статистика 9000(на сегодня)Это реально заболевшие 2-3 недели назадТ.к сами тесты делаются несколько дней, + человек делает тест через несколько дней после заражения.Т.е на сегодня реально больных уже значительно больше 10к



То, что вы написал происходит каждый день.Поэтому статистика так и идёт, по мере выявления.В целом это картину не меняет. То, что вы написал происходит каждый день.Поэтому статистика так и идёт, по мере выявления.В целом это картину не меняет. Кучинелли

Повідомлень: 481 З нами з: 30.11.17 Подякував: 117 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 13:15 Tat_888 написав: Yuri_T написав: vitaliy_berdinskikh написав: ...сейчас всё спокойно и большая часть населения уже забила на эти ваши зоны. ...сейчас всё спокойно и большая часть населения уже забила на эти ваши зоны.

в марте-апреле читал, как кто-то из местных форумчан протирал дезинфицирующими средствами упаковку товаров, купленных в магазине.

очень любопытно, сохранил ли этот человек до сих пор такой юношеский задор в борьбе с инфекцией? в марте-апреле читал, как кто-то из местных форумчан протирал дезинфицирующими средствами упаковку товаров, купленных в магазине.очень любопытно, сохранил ли этот человек до сих пор такой юношеский задор в борьбе с инфекцией?

Не помню ,писала ли об этом здесь, но я обливала спиртом или мыла упаковки где-до до июня, потом как-то расслабилась,но продолжаю носить флакончик с санитайзером в кармане, опрыскивать руки после выхода из магазина,прикосновения к дверным ручкам и кнопкам лифта,маску ношу дисциплинированно.Сейчас болеет сын подруги (дома,относительно легко,28 лет,без болячек ),выздоровел и отрицательный тест сегодня получил знакомый (болел 2 недели, чувствовал себя хреново,но обошелся без больницы,49 лет,сердечно-сосудистые проблемы и лишний вес), еще одна семья знакомых переболела летом ( мужчина 51 год с односторонним воспалением легких,жена и сын относительно легко, все дома).Это все в Киеве. Не помню ,писала ли об этом здесь, но я обливала спиртом или мыла упаковки где-до до июня, потом как-то расслабилась,но продолжаю носить флакончик с санитайзером в кармане, опрыскивать руки после выхода из магазина,прикосновения к дверным ручкам и кнопкам лифта,маску ношу дисциплинированно.Сейчас болеет сын подруги (дома,относительно легко,28 лет,без болячек ),выздоровел и отрицательный тест сегодня получил знакомый (болел 2 недели, чувствовал себя хреново,но обошелся без больницы,49 лет,сердечно-сосудистые проблемы и лишний вес), еще одна семья знакомых переболела летом ( мужчина 51 год с односторонним воспалением легких,жена и сын относительно легко, все дома).Это все в Киеве.

ну собственно весь "набор " людей переболел и все выжили . У меня как оказываться ( узнал недавно не хотел засорять тему) в РФ вся родня переболела от 7 до 70+ в том числе моя тетя 70+ с ожирением с максимальной степенью\стадией ( не помню как верно) гипертонии и после инсульта - выжила , обошлась без докторов и без госпитализации кашель был ужасный очень сильный "аж выварачивало" но все выжили все здоровы никто не потерял дееспособность, нюх пропал не у всех , но и восстановился только частично. Все жили вместе под одной крышей, если что .

vitaliian написав: Ratatui написав: Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов. Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов. была такая история в сибири староверы жили замкнуто с людьми не контактировали, их иммунитет не развивался и обычный грипп стал для многих последним. Самоизоляция не панацея, либо вакцина либо приобретённый иммунитет. была такая история в сибири староверы жили замкнуто с людьми не контактировали, их иммунитет не развивался и обычный грипп стал для многих последним. Самоизоляция не панацея, либо вакцина либо приобретённый иммунитет.

хотелось бы подробностей ссылок и так далее

antey1969 написав: Сегодня врачи-интерны второго года сдавали Крок-3. Ни одного вопроса на Ковид в тестах не было.

Это все, что нужно знать о подготовке к эпидемии. Сегодня врачи-интерны второго года сдавали Крок-3. Ни одного вопроса на Ковид в тестах не было.Это все, что нужно знать о подготовке к эпидемии.

из этого делаем вывод что коронавирус проблема не медицинская , а политическая. ну собственно весь "набор " людей переболел. У меня как оказываться ( узнал недавно не хотел засорять тему) в РФ вся родня переболела от 7 до 70+ в том числе моя тетя 70+ с ожирением с максимальной степенью\стадией ( не помню как верно) гипертонии и после инсульта - выжила , обошлась без докторов и без госпитализации кашель был ужасный очень сильный "аж выварачивало" но все выжили все здоровы никто не потерял дееспособность, нюх пропал не у всех , но и восстановился только частично. Все жили вместе под одной крышей, если что .хотелось бы подробностей ссылок и так далееиз этого делаем вывод что коронавирус проблема не медицинская , а политическая. Востаннє редагувалось yama в Вів 03 лис, 2020 13:38, всього редагувалось 1 раз. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2895 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5693 раз. Подякували: 597 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 13:49 yama написав: Если облизывать пакеты из супермаркета - с наибольшей вероятностью максимум диарея на несколько дней ... ну есть конечно какая-то мифическая вероятность схватить что-то пострашней . С короной же на вашу упаковку в буквальном смысле больной должен наплевать , а вы это прямо в глаз\нос занести , в рот еще под вопросом - там слюна и с большой вероятностью через рот будет сложней заразиться ( ну если конечно не целоваться в засос с больным) Если облизывать пакеты из супермаркета - с наибольшей вероятностью максимум диарея на несколько дней ... ну есть конечно какая-то мифическая вероятность схватить что-то пострашней . С короной же на вашу упаковку в буквальном смысле больной должен наплевать , а вы это прямо в глаз\нос занести , в рот еще под вопросом - там слюна и с большой вероятностью через рот будет сложней заразиться ( ну если конечно не целоваться в засос с больным)

С поверхности, действительно сложнее заразится, но есть один момент.

Если с супермаркета на упаковке будет вирус, и вы это принесли в дом, то на пластике в зависимости от температуры вирус живет неделю-две.

И, взяв чистыми руками этот продукт, и затем, коснувшись носа, рта, глаз, запросто внедрите вирус в организм.

Именно поэтому самый простой способ это входящая общая обработка или карантин, продуктов, упаковки и вещей которые приносятся извне.

Потому что постоянно Вы не будете мыть руки и контролировать касания слизистых.

Т.е. должна быть "условно грязная" зона, и "чистая" где можно не менять привычки обычной жизни. С поверхности, действительно сложнее заразится, но есть один момент.Если с супермаркета на упаковке будет вирус, и вы это принесли в дом, то на пластике в зависимости от температуры вирус живет неделю-две.И, взяв чистыми руками этот продукт, и затем, коснувшись носа, рта, глаз, запросто внедрите вирус в организм.Именно поэтому самый простой способ это входящая общая обработка или карантин, продуктов, упаковки и вещей которые приносятся извне.Потому что постоянно Вы не будете мыть руки и контролировать касания слизистых.Т.е. должна быть "условно грязная" зона, и "чистая" где можно не менять привычки обычной жизни. _Mykola_ Повідомлень: 4028 З нами з: 09.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 564 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 13:51 yama написав: .......

antey1969 написав: Сегодня врачи-интерны второго года сдавали Крок-3. Ни одного вопроса на Ковид в тестах не было.

Это все, что нужно знать о подготовке к эпидемии. Сегодня врачи-интерны второго года сдавали Крок-3. Ни одного вопроса на Ковид в тестах не было.Это все, что нужно знать о подготовке к эпидемии.

из этого делаем вывод что коронавирус проблема не медицинская , а политическая. .......из этого делаем вывод что коронавирус проблема не медицинская , а политическая.

Нет никакой логической связи между выводом и посылкой.



Из того, что описано в примерах о больных родственниках/знакомых ничего не следует. Смертность от ковида не настолько высока. То, что из 10-20-30 человек никто не умер, с точки зрения статистики вполне вероятно. Нет никакой логической связи между выводом и посылкой.Из того, что описано в примерах о больных родственниках/знакомых ничего не следует. Смертность от ковида не настолько высока. То, что из 10-20-30 человек никто не умер, с точки зрения статистики вполне вероятно. ЛАД 2 Повідомлень: 17492 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4575 раз. Подякували: 4264 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2086208720882089 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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