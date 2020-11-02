Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2087208820892090 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 43 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 28% 12 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 12% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 49% 21 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 12% 5 Всього голосів : 43 Додано: Вів 03 лис, 2020 15:06 Уряд готується значно посилити карантин з понеділка - джерела

https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/3/7272225/



За різними даними, розглядаються варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.

За словами кількох джерел, незалежних одне від одного, ймовірність посилення карантину дуже висока За різними даними, розглядаються варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.За словами кількох джерел, незалежних одне від одного, ймовірність посилення карантину дуже висока zРадио

Повідомлень: 8114 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1481 раз. Подякували: 3324 раз. Профіль 7 5 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 15:14 yama

Ну так правильно.

Если "летальність вже менше ніж 2%", то вероятность того, что из 20-30 переболевших знакомых никто не умрет достаточно высокая. Даже матожидание числа умерших из 30 человек меньше 0,6 человека.

А вероятность того, что из 30 человек при летальности 2% никто не умрет, примерно 0,55.

При этом:

Ученые Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент летальности от COVID-19 с учетом устранения неточностей предыдущих исследований. Соответствующий отчет опубликован на сайте учебного заведения.

....

Исследователи пришли к выводу, что в странах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности составляет 1,15 процента, а в бедных странах — 0,23 процента.



При этом ученые отмечают, что более высокий показатель смертности в развитых странах связан с большим числом жителей преклонного возраста: риск смерти от коронавируса удваивается с увеличением возраста на каждые восемь лет. У пациентов младше 40 лет коэффициент достигает примерно 0,1 процента, а в возрастной группе старше 80 лет – пяти процентов и более.

https://kurs.com.ua/novost/233916-uchenie-rasschitali-realnuju-smertnost-ot-covid-19

Т.е. реальные цифры будут ещё ниже. Ну так правильно.Если "летальність вже менше ніж 2%", то вероятность того, что из 20-30 переболевших знакомых никто не умрет достаточно высокая. Даже матожидание числа умерших из 30 человек меньше 0,6 человека.А вероятность того, что из 30 человек при летальности 2% никто не умрет, примерно 0,55.При этом:Т.е. реальные цифры будут ещё ниже. ЛАД 2 Повідомлень: 17493 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4575 раз. Подякували: 4266 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 15:35 Живий? Так покажіть! "Кернес живий": у Харківській міськраді прокоментували чутки про смерть мера

В оточенні Кернеса інформацію про його смерть назвали черговим вкиданням опонентів. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/u-harkivskiy-mi ... 59455.html



зі. Виносіть вождя ... Більше читайте тут:зі. Виносіть вождя ... change_pm Повідомлень: 2520 З нами з: 03.02.16 Подякував: 66 раз. Подякували: 569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2087208820892090 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 02 лис, 2020 21:10