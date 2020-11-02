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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2087208820892090

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 43
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
28%
12
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
12%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
49%
21
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
12%
5
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:06

Уряд готується значно посилити карантин з понеділка - джерела
https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/3/7272225/

За різними даними, розглядаються варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.
За словами кількох джерел, незалежних одне від одного, ймовірність посилення карантину дуже висока
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:14

yama
Ну так правильно.
Если "летальність вже менше ніж 2%", то вероятность того, что из 20-30 переболевших знакомых никто не умрет достаточно высокая. Даже матожидание числа умерших из 30 человек меньше 0,6 человека. :)
А вероятность того, что из 30 человек при летальности 2% никто не умрет, примерно 0,55.
При этом:
Ученые Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент летальности от COVID-19 с учетом устранения неточностей предыдущих исследований. Соответствующий отчет опубликован на сайте учебного заведения.
....
Исследователи пришли к выводу, что в странах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности составляет 1,15 процента, а в бедных странах — 0,23 процента.

При этом ученые отмечают, что более высокий показатель смертности в развитых странах связан с большим числом жителей преклонного возраста: риск смерти от коронавируса удваивается с увеличением возраста на каждые восемь лет. У пациентов младше 40 лет коэффициент достигает примерно 0,1 процента, а в возрастной группе старше 80 лет – пяти процентов и более.

https://kurs.com.ua/novost/233916-uchenie-rasschitali-realnuju-smertnost-ot-covid-19
Т.е. реальные цифры будут ещё ниже.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:35

Живий? Так покажіть!

"Кернес живий": у Харківській міськраді прокоментували чутки про смерть мера
В оточенні Кернеса інформацію про його смерть назвали черговим вкиданням опонентів.
Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/u-harkivskiy-mi ... 59455.html

зі. Виносіть вождя ...
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