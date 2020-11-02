За різними даними, розглядаються варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.
За словами кількох джерел, незалежних одне від одного, ймовірність посилення карантину дуже висока
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:06
Уряд готується значно посилити карантин з понеділка - джерела
За різними даними, розглядаються варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.
За словами кількох джерел, незалежних одне від одного, ймовірність посилення карантину дуже висока
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:14
yama
Ну так правильно.
Если "летальність вже менше ніж 2%", то вероятность того, что из 20-30 переболевших знакомых никто не умрет достаточно высокая. Даже матожидание числа умерших из 30 человек меньше 0,6 человека.
А вероятность того, что из 30 человек при летальности 2% никто не умрет, примерно 0,55.
При этом:
Т.е. реальные цифры будут ещё ниже.
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:35
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