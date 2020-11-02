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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2087208820892090

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 44
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
12
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
11%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
22
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:06

Уряд готується значно посилити карантин з понеділка - джерела
https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/3/7272225/

За різними даними, розглядаються варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.
За словами кількох джерел, незалежних одне від одного, ймовірність посилення карантину дуже висока
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:14

yama
Ну так правильно.
Если "летальність вже менше ніж 2%", то вероятность того, что из 20-30 переболевших знакомых никто не умрет достаточно высокая. Даже матожидание числа умерших из 30 человек меньше 0,6 человека. :)
А вероятность того, что из 30 человек при летальности 2% никто не умрет, примерно 0,55.
При этом:
Ученые Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент летальности от COVID-19 с учетом устранения неточностей предыдущих исследований. Соответствующий отчет опубликован на сайте учебного заведения.
....
Исследователи пришли к выводу, что в странах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности составляет 1,15 процента, а в бедных странах — 0,23 процента.

При этом ученые отмечают, что более высокий показатель смертности в развитых странах связан с большим числом жителей преклонного возраста: риск смерти от коронавируса удваивается с увеличением возраста на каждые восемь лет. У пациентов младше 40 лет коэффициент достигает примерно 0,1 процента, а в возрастной группе старше 80 лет – пяти процентов и более.

https://kurs.com.ua/novost/233916-uchenie-rasschitali-realnuju-smertnost-ot-covid-19
Т.е. реальные цифры будут ещё ниже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:35

Живий? Так покажіть!

"Кернес живий": у Харківській міськраді прокоментували чутки про смерть мера
В оточенні Кернеса інформацію про його смерть назвали черговим вкиданням опонентів.
Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/u-harkivskiy-mi ... 59455.html

зі. Виносіть вождя ...
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:07

В Украине по-новому будут штрафовать за маски

https://news.finance.ua/ru/news/-/48142 ... t-za-maski В Украине по-новому будут штрафовать за маски
:( :cry:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:49

  yama написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/481422/v-ukraine-po-novomu-budut-shtrafovat-za-maski В Украине по-новому будут штрафовать за маски
:( :cry:

Ну наконец-то. Родили.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:00

В Словакии две трети взрослого населения — более 3,5 млн человек — приняли участие в бесплатном тестировании на коронавирус, которое прошло на этих выходных.
.....
Добавляется, что бесплатное тестирование проходило на добровольной основе и выявило чуть более 1% зараженных коронавирусом — всего 38 359 случаев. Однако с понедельника передвижение по Словакии возможно только со справкой об отрицательном результате анализа на коронавирус. Те, кто отказались от тестирования, должны находиться в домашней самоизоляции.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1900719-u-slovachchini-bezkoshtovno-protestuvali-na-covid-19-dvi-tretini-naselennya
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:02

  yama написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/481422/v-ukraine-po-novomu-budut-shtrafovat-za-maski В Украине по-новому будут штрафовать за маски
:( :cry:

Понизили с 17 до 5, но по прежнему штрафуют непричастных. Так победим коронавирус и здравый смысл :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:24

  _Mykola_ написав:
  yama написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/481422/v-ukraine-po-novomu-budut-shtrafovat-za-maski В Украине по-новому будут штрафовать за маски
:( :cry:

Ну наконец-то. Родили.

Только, как на кассиров и водителей можно возлагать функции полицейских?
Если выгонят нарушителя, тот обратиться в суд и заберёт у магизина деньги, если не выгонят, оштрафует государство
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:35

  Пенсионер написав:
  Ratatui написав:Нужен резиновый холодильник чтобы пару месяцев отсидеться без контактов.

Тушенку и патроны никто не отменял. К тому же зима на носу, часть продуктов можно хранить на балконе или за окном. В селе вообще нет проблем.


Товарищ стейки хочет жарить, а вы про тушёнку.
Стейки наверное ещё и выдержанные должны быть. Поэтому мешки с макаронами и гречкой в данном варианте не конают.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:36

  safonovstanislav написав:Только, как на кассиров и водителей можно возлагать функции полицейских?
Если выгонят нарушителя, тот обратиться в суд и заберёт у магизина деньги, если не выгонят, оштрафует государство


Не говори глупости. У меня на Подоле есть магазин со свирепыми бабами, из которого посетители без маски вылетают как ошпаренные. Самого однажды выставили. И за все время в суд никто не обратился. Наоборот, если в планах есть зайти в этот магазин, беру на всякий случай две маски. Там англосаксонская дисциплина.
:lol:
Libo
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