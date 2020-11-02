Уряд готується значно посилити карантин з понеділка - джерела https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/3/7272225/ За різними даними, розглядаються варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення. За словами кількох джерел, незалежних одне від одного, ймовірність посилення карантину дуже висока
yama Ну так правильно. Если "летальність вже менше ніж 2%", то вероятность того, что из 20-30 переболевших знакомых никто не умрет достаточно высокая. Даже матожидание числа умерших из 30 человек меньше 0,6 человека. А вероятность того, что из 30 человек при летальности 2% никто не умрет, примерно 0,55. При этом:
Ученые Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент летальности от COVID-19 с учетом устранения неточностей предыдущих исследований. Соответствующий отчет опубликован на сайте учебного заведения. .... Исследователи пришли к выводу, что в странах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности составляет 1,15 процента, а в бедных странах — 0,23 процента.
При этом ученые отмечают, что более высокий показатель смертности в развитых странах связан с большим числом жителей преклонного возраста: риск смерти от коронавируса удваивается с увеличением возраста на каждые восемь лет. У пациентов младше 40 лет коэффициент достигает примерно 0,1 процента, а в возрастной группе старше 80 лет – пяти процентов и более.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
В Словакии две трети взрослого населения — более 3,5 млн человек — приняли участие в бесплатном тестировании на коронавирус, которое прошло на этих выходных. ..... Добавляется, что бесплатное тестирование проходило на добровольной основе и выявило чуть более 1% зараженных коронавирусом — всего 38 359 случаев. Однако с понедельника передвижение по Словакии возможно только со справкой об отрицательном результате анализа на коронавирус. Те, кто отказались от тестирования, должны находиться в домашней самоизоляции.
safonovstanislav написав:Только, как на кассиров и водителей можно возлагать функции полицейских? Если выгонят нарушителя, тот обратиться в суд и заберёт у магизина деньги, если не выгонят, оштрафует государство
Не говори глупости. У меня на Подоле есть магазин со свирепыми бабами, из которого посетители без маски вылетают как ошпаренные. Самого однажды выставили. И за все время в суд никто не обратился. Наоборот, если в планах есть зайти в этот магазин, беру на всякий случай две маски. Там англосаксонская дисциплина.