yama написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/481422/v-ukraine-po-novomu-budut-shtrafovat-za-maski В Украине по-новому будут штрафовать за маски
Ну наконец-то. Родили.
Только, как на кассиров и водителей можно возлагать функции полицейских? Если выгонят нарушителя, тот обратиться в суд и заберёт у магизина деньги, если не выгонят, оштрафует государство
ніхто не буде в ніякий суд звертатися. людям в западло просто надіти маску і забути про всі проблеми, а ви про якийсь суд, в який ще звертатися потрібно, заяви писати, адвокати, час, гроші і це все з незрозумілими ще результатами. так що фонарь. і бачив як в магазин якогось клоуна, який ломився без маски, охоронець не впустив. і мєнти зараз якось по магазинах зачастили. але те що пресувати збираються власників магазинів, а не простого пересінчого (що по факту є простим перекладанням державою своїх обовязків на когось) - це не айс. тільки пересічного. 1-2 рази показово і всі інші маску надінуть аж бігом. а магазин (і інші подібні) мав би відповідати за своїх спіробітників.
zРадио написав:Уряд готується значно посилити карантин з понеділка - джерела https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/3/7272225/ За різними даними, розглядаються варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення. За словами кількох джерел, незалежних одне від одного, ймовірність посилення карантину дуже висока
Гы, гы. Я уже вижу как патриотов сможет остановить комендантский час. Свободолюбивые украинцы порвут все трусы полицейским на английский флаг.
yama написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/481422/v-ukraine-po-novomu-budut-shtrafovat-za-maski В Украине по-новому будут штрафовать за маски
Ну наконец-то. Родили.
Только, как на кассиров и водителей можно возлагать функции полицейских? Если выгонят нарушителя, тот обратиться в суд и заберёт у магизина деньги, если не выгонят, оштрафует государство
Кто какие деньги заберёт у магазина ? Какой суд ? Вы хоть видели одно решение суда, когда после того, как не пустили в ресторан или приличный магазин пахнущего пОтом неопрятно одетого полутрезвого индивида, ему выплатили компенсацию ?
Справка Finance.ua: ... Как объяснил юрист Александр Плахотник, за это административное нарушение выписать протокол и наложить штраф может сотрудник полиции. ...
"юрист Александр Плахотник" трактует Закон не так, как он написан, а по своему "хотению". В ст. 47 ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" приведен исчерпывющий перечень лиц, которые могут выписывать постановления о наложении штрафов - это санитарные врачи и только они, а также ликвидированные сотрудники санэпидслужбы. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text
wild.tomcat написав:...... ніхто не буде в ніякий суд звертатися. людям в западло просто надіти маску і забути про всі проблеми, а ви про якийсь суд, в який ще звертатися потрібно, заяви писати, адвокати, час, гроші і це все з незрозумілими ще результатами. так що фонарь. і бачив як в магазин якогось клоуна, який ломився без маски, охоронець не впустив. і мєнти зараз якось по магазинах зачастили. але те що пресувати збираються власників магазинів, а не простого пересінчого (що по факту є простим перекладанням державою своїх обовязків на когось) - це не айс. тільки пересічного. 1-2 рази показово і всі інші маску надінуть аж бігом. а магазин (і інші подібні) мав би відповідати за своїх спіробітників.
+ поставил. Но для физлиц тоже предусмотрены штрафы от 170 до 255 грн.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася, Igneus - бан.