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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2090209120922093>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 45
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
12
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
11%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
23
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
11%
5
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:06

Массовая иммунизация россиян от коронавируса может задержаться, поскольку ни одному производителю пока не удается масштабировать производство вакцины и добиться одинакового уровня качества, узнал The Bell. До конца года объемы выпуска вещества не превысят и 1 млн доз, считают компании.
«Мы не можем добиться стабилизации вакцины и пока никто не может», — заявил The Bell один из бизнесменов, чья компания непосредственно занимается запуском производства вещества. Стабилизация вакцины означает, что все дозы должны быть одинаковыми, корректными и чистыми, пояснил генеральный партнер венчурного фонда ATEM Capital Антон Гопка.
Затруднения возникают и с масштабированием производства. Сначала вакцина производится в небольших объемах (около 500 мл), а затем их увеличивают до десятков литров, пишет The Bell. Для этого надо отладить процесс на биореакторах большого объема, и с этим пока есть проблемы, утверждает другой источник, знакомый с процессами производителей. По его словам, сейчас при масштабировании запуски биореакторов происходят в целом неудачно. Некоторые серии вакцин не проходят контроль качества в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи — разработчике вещества. Сложное биотехнологическое производство требует калибровки, процесс можно настроить только опытным путем, и иногда при сбое одной фазы масштабирования надо начинать все заново, объяснил Гопка. «Обычно наладка такого массового производства занимает год, а здесь мы пытаемся уложиться в недели», — утверждает он.
По словам источника The Bell, все научные группы работают над расширением производства «буквально круглосуточно» и «нервно реагируют» на поступающие сообщения о скором массовом производстве вакцины.
До конца года в России будут выпускаться сотни тысяч вакцин, даже не миллион, считают опрошенные The Bell производители.
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/4 ... oditeley-k
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Мы не можем добиться стабилизации вакцины и пока никто не может

Хендмейд и конвеер все же разные вещи, и пока в телевизоре илитку прививают хендмейдом, то до пересичных, конечно, доедет непонятно что.. подождем китайцев. Сегодня еще по радио услышал что для хранения нужно поддерживать -90 или около того, то есть там не просто холодильник нужен. Ведущий так же сказал что в штатах сейчас активно готовят места для хранения вакцин. В наших аптеках, она и правда может не быстро появиться.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:19

  freeze написав:Массовая иммунизация россиян от коронавируса может задержаться, поскольку ни одному производителю пока не удается масштабировать производство вакцины и добиться одинакового уровня качества, узнал The Bell. До конца года объемы выпуска вещества не превысят и 1 млн доз, считают компании.
«Мы не можем добиться стабилизации вакцины и пока никто не может», — заявил The Bell один из бизнесменов, чья компания непосредственно занимается запуском производства вещества. Стабилизация вакцины означает, что все дозы должны быть одинаковыми, корректными и чистыми, пояснил генеральный партнер венчурного фонда ATEM Capital Антон Гопка.
Затруднения возникают и с масштабированием производства. Сначала вакцина производится в небольших объемах (около 500 мл), а затем их увеличивают до десятков литров, пишет The Bell. Для этого надо отладить процесс на биореакторах большого объема, и с этим пока есть проблемы, утверждает другой источник, знакомый с процессами производителей. По его словам, сейчас при масштабировании запуски биореакторов происходят в целом неудачно. Некоторые серии вакцин не проходят контроль качества в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи — разработчике вещества. Сложное биотехнологическое производство требует калибровки, процесс можно настроить только опытным путем, и иногда при сбое одной фазы масштабирования надо начинать все заново, объяснил Гопка. «Обычно наладка такого массового производства занимает год, а здесь мы пытаемся уложиться в недели», — утверждает он.
По словам источника The Bell, все научные группы работают над расширением производства «буквально круглосуточно» и «нервно реагируют» на поступающие сообщения о скором массовом производстве вакцины.
До конца года в России будут выпускаться сотни тысяч вакцин, даже не миллион, считают опрошенные The Bell производители.
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/4 ... oditeley-k


Деза.
Нет у них никакой вакцины и кивают якобы на производственные причины.
Если бы была, то кольнули хотя бы своего паскудного обнуленыша и вытянули бы оно из бункера.
А во-вторых, если бы она была и это было бы причиной, её производство можно было бы наладить в космических масштабах на мощностях за рубежом с сохранением всех авторских прав. Но об этом даже нет и речи.
Нет вакцины, нечего и производить. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:41

ЛАД
Начнут вводить карантин выходного дня, все зависит от мер. Люди могут испугаться по аналогии с мартом, и кинуться в супермаркеты запасаться продуктами
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:47

  Sinbad777 написав:ЛАД
Начнут вводить карантин выходного дня, все зависит от мер. Люди могут испугаться по аналогии с мартом, и кинуться в супермаркеты запасаться продуктами

- Розничной торговле надо помочь
- Давайте устроим панику, а то все уже расслабились, и забыли как бегали за туалетной бумагой, гречкой и яйцами

Как раз "черная пятница" почти на календаре. Вот и распродастся всё на год вперёд :)
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:52

Позвонила знакомая из Киева, много лет не виделись, удивился звонку, оказывается просто ей надо было с кем-то поговорить. В течение месяца вся семья у них, и она сама переболела коронавирусом. Все перенесли относительно легко, а вот матушка её умерла, думаю, где-то в районе 80 ей было. Тоже относительно легко перенесла, несколько дней небольшая температура, кашель не очень сильный, выздоравливать начала, по дому уже дела делать, но неожиданно начался массированный тромбоз.
Медицина у нас, конечно, ах, и эх, хотя бы банальный аспирин нельзя было человеку прописать ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:13

  freeze написав:Позвонила знакомая из Киева, много лет не виделись, удивился звонку, оказывается просто ей надо было с кем-то поговорить. В течение месяца вся семья у них, и она сама переболела коронавирусом. Все перенесли относительно легко, а вот матушка её умерла, думаю, где-то в районе 80 ей было. Тоже относительно легко перенесла, несколько дней небольшая температура, кашель не очень сильный, выздоравливать начала, по дому уже дела делать, но неожиданно начался массированный тромбоз.
Медицина у нас, конечно, ах, и эх, хотя бы банальный аспирин нельзя было человеку прописать ?

Вы храните в телефоне контакты всех людей, которых знали много лет назад и годами не виделись? И когда нужно выговориться звоните им?))))
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:21

  vetka написав:
  freeze написав:Позвонила знакомая из Киева, много лет не виделись, удивился звонку, оказывается просто ей надо было с кем-то поговорить. В течение месяца вся семья у них, и она сама переболела коронавирусом. Все перенесли относительно легко, а вот матушка её умерла, думаю, где-то в районе 80 ей было. Тоже относительно легко перенесла, несколько дней небольшая температура, кашель не очень сильный, выздоравливать начала, по дому уже дела делать, но неожиданно начался массированный тромбоз.
Медицина у нас, конечно, ах, и эх, хотя бы банальный аспирин нельзя было человеку прописать ?

Вы храните в телефоне контакты всех людей, которых знали много лет назад и годами не виделись? И когда нужно выговориться звоните им?))))


Я - нет, не люблю никому звонить, что было в прошлом, то ушло безвозвратно.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:22

  freeze написав:
  vetka написав:
  freeze написав:Позвонила знакомая из Киева, много лет не виделись, удивился звонку, оказывается просто ей надо было с кем-то поговорить. В течение месяца вся семья у них, и она сама переболела коронавирусом. Все перенесли относительно легко, а вот матушка её умерла, думаю, где-то в районе 80 ей было. Тоже относительно легко перенесла, несколько дней небольшая температура, кашель не очень сильный, выздоравливать начала, по дому уже дела делать, но неожиданно начался массированный тромбоз.
Медицина у нас, конечно, ах, и эх, хотя бы банальный аспирин нельзя было человеку прописать ?

Вы храните в телефоне контакты всех людей, которых знали много лет назад и годами не виделись? И когда нужно выговориться звоните им?))))


Я - нет, не люблю никому звонить, что было в прошлом, то ушло безвозвратно.

Вот и я удивляюсь звонку вашей старой знакомой)))
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:29

  vetka написав:
  freeze написав:
  vetka написав:Вы храните в телефоне контакты всех людей, которых знали много лет назад и годами не виделись? И когда нужно выговориться звоните им?))))


Я - нет, не люблю никому звонить, что было в прошлом, то ушло безвозвратно.

Вот и я удивляюсь звонку вашей старой знакомой)))


Мы вам честно сказать хотим,
На девчонок мы больше не глядим.
:lol: :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=6nDfkkMYg60
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