Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 45 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 27% 12 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 11% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 51% 23 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 11% 5 Всього голосів : 45

«Мы не можем добиться стабилизации вакцины и пока никто не может», — заявил The Bell один из бизнесменов, чья компания непосредственно занимается запуском производства вещества. Стабилизация вакцины означает, что все дозы должны быть одинаковыми, корректными и чистыми, пояснил генеральный партнер венчурного фонда ATEM Capital Антон Гопка.

Затруднения возникают и с масштабированием производства. Сначала вакцина производится в небольших объемах (около 500 мл), а затем их увеличивают до десятков литров, пишет The Bell. Для этого надо отладить процесс на биореакторах большого объема, и с этим пока есть проблемы, утверждает другой источник, знакомый с процессами производителей. По его словам, сейчас при масштабировании запуски биореакторов происходят в целом неудачно. Некоторые серии вакцин не проходят контроль качества в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи — разработчике вещества. Сложное биотехнологическое производство требует калибровки, процесс можно настроить только опытным путем, и иногда при сбое одной фазы масштабирования надо начинать все заново, объяснил Гопка. «Обычно наладка такого массового производства занимает год, а здесь мы пытаемся уложиться в недели», — утверждает он.

По словам источника The Bell, все научные группы работают над расширением производства «буквально круглосуточно» и «нервно реагируют» на поступающие сообщения о скором массовом производстве вакцины.

До конца года в России будут выпускаться сотни тысяч вакцин, даже не миллион, считают опрошенные The Bell производители.

Хендмейд и конвеер все же разные вещи, и пока в телевизоре илитку прививают хендмейдом, то до пересичных, конечно, доедет непонятно что.. подождем китайцев. Сегодня еще по радио услышал что для хранения нужно поддерживать -90 или около того, то есть там не просто холодильник нужен. Ведущий так же сказал что в штатах сейчас активно готовят места для хранения вакцин. В наших аптеках, она и правда может не быстро появиться.

«Мы не можем добиться стабилизации вакцины и пока никто не может», — заявил The Bell один из бизнесменов, чья компания непосредственно занимается запуском производства вещества. Стабилизация вакцины означает, что все дозы должны быть одинаковыми, корректными и чистыми, пояснил генеральный партнер венчурного фонда ATEM Capital Антон Гопка.

Затруднения возникают и с масштабированием производства. Сначала вакцина производится в небольших объемах (около 500 мл), а затем их увеличивают до десятков литров, пишет The Bell. Для этого надо отладить процесс на биореакторах большого объема, и с этим пока есть проблемы, утверждает другой источник, знакомый с процессами производителей. По его словам, сейчас при масштабировании запуски биореакторов происходят в целом неудачно. Некоторые серии вакцин не проходят контроль качества в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи — разработчике вещества. Сложное биотехнологическое производство требует калибровки, процесс можно настроить только опытным путем, и иногда при сбое одной фазы масштабирования надо начинать все заново, объяснил Гопка. «Обычно наладка такого массового производства занимает год, а здесь мы пытаемся уложиться в недели», — утверждает он.

По словам источника The Bell, все научные группы работают над расширением производства «буквально круглосуточно» и «нервно реагируют» на поступающие сообщения о скором массовом производстве вакцины.

До конца года в России будут выпускаться сотни тысяч вакцин, даже не миллион, считают опрошенные The Bell производители.

Нет у них никакой вакцины и кивают якобы на производственные причины.

Если бы была, то кольнули хотя бы своего паскудного обнуленыша и вытянули бы оно из бункера.

А во-вторых, если бы она была и это было бы причиной, её производство можно было бы наладить в космических масштабах на мощностях за рубежом с сохранением всех авторских прав. Но об этом даже нет и речи. Нет вакцины, нечего и производить.

ЛАД Начнут вводить карантин выходного дня, все зависит от мер. Люди могут испугаться по аналогии с мартом, и кинуться в супермаркеты запасаться продуктами

Начнут вводить карантин выходного дня, все зависит от мер. Люди могут испугаться по аналогии с мартом, и кинуться в супермаркеты запасаться продуктами

- Розничной торговле надо помочь

- Давайте устроим панику, а то все уже расслабились, и забыли как бегали за туалетной бумагой, гречкой и яйцами



Позвонила знакомая из Киева, много лет не виделись, удивился звонку, оказывается просто ей надо было с кем-то поговорить. В течение месяца вся семья у них, и она сама переболела коронавирусом. Все перенесли относительно легко, а вот матушка её умерла, думаю, где-то в районе 80 ей было. Тоже относительно легко перенесла, несколько дней небольшая температура, кашель не очень сильный, выздоравливать начала, по дому уже дела делать, но неожиданно начался массированный тромбоз. Медицина у нас, конечно, ах, и эх, хотя бы банальный аспирин нельзя было человеку прописать ?

Позвонила знакомая из Киева, много лет не виделись, удивился звонку, оказывается просто ей надо было с кем-то поговорить. В течение месяца вся семья у них, и она сама переболела коронавирусом. Все перенесли относительно легко, а вот матушка её умерла, думаю, где-то в районе 80 ей было. Тоже относительно легко перенесла, несколько дней небольшая температура, кашель не очень сильный, выздоравливать начала, по дому уже дела делать, но неожиданно начался массированный тромбоз. Медицина у нас, конечно, ах, и эх, хотя бы банальный аспирин нельзя было человеку прописать ?

Вы храните в телефоне контакты всех людей, которых знали много лет назад и годами не виделись? И когда нужно выговориться звоните им?))))

Позвонила знакомая из Киева, много лет не виделись, удивился звонку, оказывается просто ей надо было с кем-то поговорить. В течение месяца вся семья у них, и она сама переболела коронавирусом. Все перенесли относительно легко, а вот матушка её умерла, думаю, где-то в районе 80 ей было. Тоже относительно легко перенесла, несколько дней небольшая температура, кашель не очень сильный, выздоравливать начала, по дому уже дела делать, но неожиданно начался массированный тромбоз. Медицина у нас, конечно, ах, и эх, хотя бы банальный аспирин нельзя было человеку прописать ? Вы храните в телефоне контакты всех людей, которых знали много лет назад и годами не виделись? И когда нужно выговориться звоните им?))))

Вы храните в телефоне контакты всех людей, которых знали много лет назад и годами не виделись? И когда нужно выговориться звоните им?))))



Позвонила знакомая из Киева, много лет не виделись, удивился звонку, оказывается просто ей надо было с кем-то поговорить. В течение месяца вся семья у них, и она сама переболела коронавирусом. Все перенесли относительно легко, а вот матушка её умерла, думаю, где-то в районе 80 ей было. Тоже относительно легко перенесла, несколько дней небольшая температура, кашель не очень сильный, выздоравливать начала, по дому уже дела делать, но неожиданно начался массированный тромбоз. Медицина у нас, конечно, ах, и эх, хотя бы банальный аспирин нельзя было человеку прописать ? Вы храните в телефоне контакты всех людей, которых знали много лет назад и годами не виделись? И когда нужно выговориться звоните им?))))

Вы храните в телефоне контакты всех людей, которых знали много лет назад и годами не виделись? И когда нужно выговориться звоните им?))))



Я - нет, не люблю никому звонить, что было в прошлом, то ушло безвозвратно.

Вот и я удивляюсь звонку вашей старой знакомой)))



