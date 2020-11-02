Массовая иммунизация россиян от коронавируса может задержаться, поскольку ни одному производителю пока не удается масштабировать производство вакцины и добиться одинакового уровня качества, узнал The Bell. До конца года объемы выпуска вещества не превысят и 1 млн доз, считают компании. «Мы не можем добиться стабилизации вакцины и пока никто не может», — заявил The Bell один из бизнесменов, чья компания непосредственно занимается запуском производства вещества. Стабилизация вакцины означает, что все дозы должны быть одинаковыми, корректными и чистыми, пояснил генеральный партнер венчурного фонда ATEM Capital Антон Гопка. Затруднения возникают и с масштабированием производства. Сначала вакцина производится в небольших объемах (около 500 мл), а затем их увеличивают до десятков литров, пишет The Bell. Для этого надо отладить процесс на биореакторах большого объема, и с этим пока есть проблемы, утверждает другой источник, знакомый с процессами производителей. По его словам, сейчас при масштабировании запуски биореакторов происходят в целом неудачно. Некоторые серии вакцин не проходят контроль качества в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи — разработчике вещества. Сложное биотехнологическое производство требует калибровки, процесс можно настроить только опытным путем, и иногда при сбое одной фазы масштабирования надо начинать все заново, объяснил Гопка. «Обычно наладка такого массового производства занимает год, а здесь мы пытаемся уложиться в недели», — утверждает он. По словам источника The Bell, все научные группы работают над расширением производства «буквально круглосуточно» и «нервно реагируют» на поступающие сообщения о скором массовом производстве вакцины. До конца года в России будут выпускаться сотни тысяч вакцин, даже не миллион, считают опрошенные The Bell производители. https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/4 ... oditeley-k
freeze написав:Мы не можем добиться стабилизации вакцины и пока никто не может
Хендмейд и конвеер все же разные вещи, и пока в телевизоре илитку прививают хендмейдом, то до пересичных, конечно, доедет непонятно что.. подождем китайцев. Сегодня еще по радио услышал что для хранения нужно поддерживать -90 или около того, то есть там не просто холодильник нужен. Ведущий так же сказал что в штатах сейчас активно готовят места для хранения вакцин. В наших аптеках, она и правда может не быстро появиться.
freeze написав:Массовая иммунизация россиян от коронавируса может задержаться, поскольку ни одному производителю пока не удается масштабировать производство вакцины и добиться одинакового уровня качества, узнал The Bell. До конца года объемы выпуска вещества не превысят и 1 млн доз, считают компании. «Мы не можем добиться стабилизации вакцины и пока никто не может», — заявил The Bell один из бизнесменов, чья компания непосредственно занимается запуском производства вещества. Стабилизация вакцины означает, что все дозы должны быть одинаковыми, корректными и чистыми, пояснил генеральный партнер венчурного фонда ATEM Capital Антон Гопка. Затруднения возникают и с масштабированием производства. Сначала вакцина производится в небольших объемах (около 500 мл), а затем их увеличивают до десятков литров, пишет The Bell. Для этого надо отладить процесс на биореакторах большого объема, и с этим пока есть проблемы, утверждает другой источник, знакомый с процессами производителей. По его словам, сейчас при масштабировании запуски биореакторов происходят в целом неудачно. Некоторые серии вакцин не проходят контроль качества в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи — разработчике вещества. Сложное биотехнологическое производство требует калибровки, процесс можно настроить только опытным путем, и иногда при сбое одной фазы масштабирования надо начинать все заново, объяснил Гопка. «Обычно наладка такого массового производства занимает год, а здесь мы пытаемся уложиться в недели», — утверждает он. По словам источника The Bell, все научные группы работают над расширением производства «буквально круглосуточно» и «нервно реагируют» на поступающие сообщения о скором массовом производстве вакцины. До конца года в России будут выпускаться сотни тысяч вакцин, даже не миллион, считают опрошенные The Bell производители. https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/4 ... oditeley-k
Деза. Нет у них никакой вакцины и кивают якобы на производственные причины. Если бы была, то кольнули хотя бы своего паскудного обнуленыша и вытянули бы оно из бункера. А во-вторых, если бы она была и это было бы причиной, её производство можно было бы наладить в космических масштабах на мощностях за рубежом с сохранением всех авторских прав. Но об этом даже нет и речи. Нет вакцины, нечего и производить.
Позвонила знакомая из Киева, много лет не виделись, удивился звонку, оказывается просто ей надо было с кем-то поговорить. В течение месяца вся семья у них, и она сама переболела коронавирусом. Все перенесли относительно легко, а вот матушка её умерла, думаю, где-то в районе 80 ей было. Тоже относительно легко перенесла, несколько дней небольшая температура, кашель не очень сильный, выздоравливать начала, по дому уже дела делать, но неожиданно начался массированный тромбоз. Медицина у нас, конечно, ах, и эх, хотя бы банальный аспирин нельзя было человеку прописать ?
freeze написав:Позвонила знакомая из Киева, много лет не виделись, удивился звонку, оказывается просто ей надо было с кем-то поговорить. В течение месяца вся семья у них, и она сама переболела коронавирусом. Все перенесли относительно легко, а вот матушка её умерла, думаю, где-то в районе 80 ей было. Тоже относительно легко перенесла, несколько дней небольшая температура, кашель не очень сильный, выздоравливать начала, по дому уже дела делать, но неожиданно начался массированный тромбоз. Медицина у нас, конечно, ах, и эх, хотя бы банальный аспирин нельзя было человеку прописать ?
Вы храните в телефоне контакты всех людей, которых знали много лет назад и годами не виделись? И когда нужно выговориться звоните им?))))
freeze написав:Позвонила знакомая из Киева, много лет не виделись, удивился звонку, оказывается просто ей надо было с кем-то поговорить. В течение месяца вся семья у них, и она сама переболела коронавирусом. Все перенесли относительно легко, а вот матушка её умерла, думаю, где-то в районе 80 ей было. Тоже относительно легко перенесла, несколько дней небольшая температура, кашель не очень сильный, выздоравливать начала, по дому уже дела делать, но неожиданно начался массированный тромбоз. Медицина у нас, конечно, ах, и эх, хотя бы банальный аспирин нельзя было человеку прописать ?
Вы храните в телефоне контакты всех людей, которых знали много лет назад и годами не виделись? И когда нужно выговориться звоните им?))))
Я - нет, не люблю никому звонить, что было в прошлом, то ушло безвозвратно.
freeze написав:Позвонила знакомая из Киева, много лет не виделись, удивился звонку, оказывается просто ей надо было с кем-то поговорить. В течение месяца вся семья у них, и она сама переболела коронавирусом. Все перенесли относительно легко, а вот матушка её умерла, думаю, где-то в районе 80 ей было. Тоже относительно легко перенесла, несколько дней небольшая температура, кашель не очень сильный, выздоравливать начала, по дому уже дела делать, но неожиданно начался массированный тромбоз. Медицина у нас, конечно, ах, и эх, хотя бы банальный аспирин нельзя было человеку прописать ?
Вы храните в телефоне контакты всех людей, которых знали много лет назад и годами не виделись? И когда нужно выговориться звоните им?))))
Я - нет, не люблю никому звонить, что было в прошлом, то ушло безвозвратно.