RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2090209120922093

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 45
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
12
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
11%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
23
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
11%
5
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:Вот и я удивляюсь звонку вашей старой знакомой)))


Человек только что похоронил мать.
Возможно ей надо было просто с кем-то поговорить.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18955
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4540 раз.
Подякували: 7271 раз.
 
Профіль
4
22
5
  #<1 ... 2090209120922093
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 725, 726, 727
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7267 1669412
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 19:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Бухгалтер (1)
03.11.2020 20:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.