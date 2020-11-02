vetka написав:Вот и я удивляюсь звонку вашей старой знакомой)))
Человек только что похоронил мать.
Возможно ей надо было просто с кем-то поговорить.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 лис, 2020 20:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Человек только что похоронил мать.
Возможно ей надо было просто с кем-то поговорить.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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