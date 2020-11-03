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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 лис, 2020 20:36
vetka написав:Вот и я удивляюсь звонку вашей старой знакомой)))
Человек только что похоронил мать.
Возможно ей надо было просто с кем-то поговорить.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Вів 03 лис, 2020 21:18
freeze написав:
vetka написав:Вот и я удивляюсь звонку вашей старой знакомой)))
Человек только что похоронил мать.
Возможно ей надо было просто с кем-то поговорить.
Я не спорю, но не со знакомым, которого не видела сто лет.
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vetka
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Додано: Вів 03 лис, 2020 21:30
vetka написав: freeze написав:
vetka написав:Вот и я удивляюсь звонку вашей старой знакомой)))
Человек только что похоронил мать.
Возможно ей надо было просто с кем-то поговорить.
Я не спорю, но не со знакомым, которого не видела сто лет.
Это вы так думаете, другие видимо думают иначе.
Давайте ближе к теме ветки, про коронавирус.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Вів 03 лис, 2020 21:45
freeze давайте ближе. Что нового на поле битве с вирусом?
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Додано: Вів 03 лис, 2020 21:53
vetka написав:
Что нового на поле битве с вирусом?
Про запровадження нових заборон заявила влада Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Словаччини, Чехії, Польщі, Болгарії і Туреччини.
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Lady_N
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Додано: Вів 03 лис, 2020 21:59
Lady_N написав: vetka написав:
Что нового на поле битве с вирусом?
Про запровадження нових заборон заявила влада Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Словаччини, Чехії, Польщі, Болгарії і Туреччини.
А что именно, за заборони?
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vetka
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Додано: Вів 03 лис, 2020 22:01
vetka написав:
Вот и я удивляюсь звонку вашей старой знакомой)))
freeze написав:
я похож на Алена Делона, так женщины говорят
Добре, що хоч нема масових суїцидівhttps://ft.ictv.ua/videos/tayemne-zhytt ... nya-01-11/
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 22:02
vetka написав: Lady_N написав: vetka написав:
Что нового на поле битве с вирусом?
Про запровадження нових заборон заявила влада Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Словаччини, Чехії, Польщі, Болгарії і Туреччини.
А что именно, за заборони?
всегда любопытно видеть такие вопросы в интернете
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Вів 03 лис, 2020 22:04
adeges написав:
всегда любопытно видеть такие вопросы в интернете
Мне в лом читать много инфы в интернете, тут вся информация подаётся тезисно и конкретно, без "воды".
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vetka
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Додано: Вів 03 лис, 2020 22:12
vetka написав: adeges написав:
всегда любопытно видеть такие вопросы в интернете
Мне в лом читать много инфы в интернете, тут вся информация подаётся тезисно и конкретно, без "воды".
есть, товарищ генерал!
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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