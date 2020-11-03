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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2090209120922093

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 46
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
12
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
11%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
52%
24
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:Вот и я удивляюсь звонку вашей старой знакомой)))


Человек только что похоронил мать.
Возможно ей надо было просто с кем-то поговорить.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:18

  freeze написав:
vetka написав:Вот и я удивляюсь звонку вашей старой знакомой)))


Человек только что похоронил мать.
Возможно ей надо было просто с кем-то поговорить.

Я не спорю, но не со знакомым, которого не видела сто лет.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  freeze написав:
vetka написав:Вот и я удивляюсь звонку вашей старой знакомой)))


Человек только что похоронил мать.
Возможно ей надо было просто с кем-то поговорить.

Я не спорю, но не со знакомым, которого не видела сто лет.


Это вы так думаете, другие видимо думают иначе.
Давайте ближе к теме ветки, про коронавирус.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:45

freeze давайте ближе. Что нового на поле битве с вирусом?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:53

  vetka написав: Что нового на поле битве с вирусом?

Про запровадження нових заборон заявила влада Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Словаччини, Чехії, Польщі, Болгарії і Туреччини. :(
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:59

  Lady_N написав:
  vetka написав: Что нового на поле битве с вирусом?

Про запровадження нових заборон заявила влада Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Словаччини, Чехії, Польщі, Болгарії і Туреччини. :(

А что именно, за заборони?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:Вот и я удивляюсь звонку вашей старой знакомой)))


  freeze написав:я похож на Алена Делона, так женщины говорят


Добре, що хоч нема масових суїцидів
https://ft.ictv.ua/videos/tayemne-zhytt ... nya-01-11/
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:02

  vetka написав:
  Lady_N написав:
  vetka написав: Что нового на поле битве с вирусом?

Про запровадження нових заборон заявила влада Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Словаччини, Чехії, Польщі, Болгарії і Туреччини. :(

А что именно, за заборони?


всегда любопытно видеть такие вопросы в интернете :)
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:04

  adeges написав:всегда любопытно видеть такие вопросы в интернете :)

Мне в лом читать много инфы в интернете, тут вся информация подаётся тезисно и конкретно, без "воды".
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:12

  vetka написав:
  adeges написав:всегда любопытно видеть такие вопросы в интернете :)

Мне в лом читать много инфы в интернете, тут вся информация подаётся тезисно и конкретно, без "воды".


есть, товарищ генерал!
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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