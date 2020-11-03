Чехия передает привет трактористам, которые никак не замечали там ничего этакого. Напоминаю,общая ежедневная "нормальная" смертность в Чехии - менее 300 человек в день. Ну а Ковид приносит вот столько в ноябре:
Вкладчик1234 написав:Кстати, а что там в США? На время выборов корона взяла отпуск?
На счёт выборов - не ясно, но за первые 9 месяцев года в США насчитали около 300 тысяч "лишних смертей". Рост смертности составил около 15%. По итогам года цифра лучше не станет. А ведь мы совсем недавно видели,что ранее в соседних годах рост смертности бывал ну максимум 4-5% ...
Hotab написав:Чехия передает привет трактористам, которые никак не замечали там ничего этакого. Напоминаю,общая ежедневная "нормальная" смертность в Чехии - менее 300 человек в день. Ну а Ковид приносит вот столько в ноябре:
Не очень понятно. В Вашей табличке тоже меньше 300 смертей в день.
Hotab написав:Чехия передает привет трактористам, которые никак не замечали там ничего этакого. Напоминаю,общая ежедневная "нормальная" смертность в Чехии - менее 300 человек в день. Ну а Ковид приносит вот столько в ноябре:
Не очень понятно. В Вашей табличке тоже меньше 300 смертей в день.
В моей табличке только ковидные смерти. А обычные 300 в день никуда не делись. Чтобы примерно понимать, ковидных 200 в день- это много или мало?
Xenon написав:Статистика 9000(на сегодня) Это реально заболевшие 2-3 недели назад Т.к сами тесты делаются несколько дней, + человек делает тест через несколько дней после заражения. Т.е на сегодня реально больных уже значительно больше 10к
Аналогично, реально переболевших или болеющих сейчас в разы больше, чем заявленное число 400 тыс., соответствующее 1 на 100 жителей. В нашем отделе из 25 человек переболели или болеют 6 (у некоторых болеют и жены-мужья), из них только 2 делали тест ПЦР, остальные - без теста, просто с пневмонией, потерей вкуса-обоняния, температурой.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
safonovstanislav написав: Только, как на кассиров и водителей можно возлагать функции полицейских? Если выгонят нарушителя, тот обратиться в суд и заберёт у магизина деньги, если не выгонят, оштрафует государство
Не говори глупости. У меня на Подоле есть магазин со свирепыми бабами, из которого посетители без маски вылетают как ошпаренные. Самого однажды выставили. И за все время в суд никто не обратился. Наоборот, если в планах есть зайти в этот магазин, беру на всякий случай две маски. Там англосаксонская дисциплина.
У нас дежурных теток в метро пацаны с маской на шее просто посылают нах. Пока полиция за это не возьмется - дела не будет.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
vetka написав:Вы храните в телефоне контакты всех людей, которых знали много лет назад и годами не виделись? И когда нужно выговориться звоните им?))))
В телефоне моей жены наверное несколько сот номеров, многих она уже и не помнит откуда они вообще взялись. У меня минимум миниморум: люди которых я знаю и немного тех кого когда-то внёс но ещё почему-то не удалил.
Так что вполне возможно что это ... как бы толератно выразиться ... особенность технически непродвинутого пользователя мобильного телефона.
Наверное по той же причине люди упорно сидят в вайбере хотя их там куча знакомых засыпает рецептами, зрадой и поздравлениями с днём авиадиспетчера - они просто не знают что есть телеграм, а если и знают то боятся новизны/перехода/потери_сотен_ненужных_контактов.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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