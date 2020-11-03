Додано: Сер 04 лис, 2020 00:16

vetka написав: Вы храните в телефоне контакты всех людей, которых знали много лет назад и годами не виделись? И когда нужно выговориться звоните им?)))) Вы храните в телефоне контакты всех людей, которых знали много лет назад и годами не виделись? И когда нужно выговориться звоните им?))))

В телефоне моей жены наверное несколько сот номеров, многих она уже и не помнит откуда они вообще взялись. У меня минимум миниморум: люди которых я знаю и немного тех кого когда-то внёс но ещё почему-то не удалил.Так что вполне возможно что это ... как бы толератно выразиться ... особенность технически непродвинутого пользователя мобильного телефона.Наверное по той же причине люди упорно сидят в вайбере хотя их там куча знакомых засыпает рецептами, зрадой и поздравлениями с днём авиадиспетчера - они просто не знают что есть телеграм, а если и знают то боятся новизны/перехода/потери_сотен_ненужных_контактов.