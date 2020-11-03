RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2091209220932094

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 47
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
12
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
11%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
24
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
13%
6
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:53

Чехия передает привет трактористам, которые никак не замечали там ничего этакого.
Напоминаю,общая ежедневная "нормальная" смертность в Чехии - менее 300 человек в день.
Ну а Ковид приносит вот столько в ноябре:

Зображення
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3170
З нами з: 15.02.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Кстати, а что там в США? На время выборов корона взяла отпуск?

На счёт выборов - не ясно, но за первые 9 месяцев года в США насчитали около 300 тысяч "лишних смертей".
Рост смертности составил около 15%.
По итогам года цифра лучше не станет.
А ведь мы совсем недавно видели,что ранее в соседних годах рост смертности бывал ну максимум 4-5% ...

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/ ... mm6942e2_w
#обычный_грипп_с_потерей_нюха
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 03 лис, 2020 23:15, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3170
З нами з: 15.02.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:12

  Hotab написав:Чехия передает привет трактористам, которые никак не замечали там ничего этакого.
Напоминаю,общая ежедневная "нормальная" смертность в Чехии - менее 300 человек в день.
Ну а Ковид приносит вот столько в ноябре:

Зображення

Не очень понятно.
В Вашей табличке тоже меньше 300 смертей в день.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17499
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4576 раз.
Подякували: 4266 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:14

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Чехия передает привет трактористам, которые никак не замечали там ничего этакого.
Напоминаю,общая ежедневная "нормальная" смертность в Чехии - менее 300 человек в день.
Ну а Ковид приносит вот столько в ноябре:

Зображення

Не очень понятно.
В Вашей табличке тоже меньше 300 смертей в день.

В моей табличке только ковидные смерти. А обычные 300 в день никуда не делись. Чтобы примерно понимать, ковидных 200 в день- это много или мало?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3170
З нами з: 15.02.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:32

  Xenon написав:Статистика 9000(на сегодня)
Это реально заболевшие 2-3 недели назад
Т.к сами тесты делаются несколько дней, + человек делает тест через несколько дней после заражения.
Т.е на сегодня реально больных уже значительно больше 10к

Аналогично, реально переболевших или болеющих сейчас в разы больше, чем заявленное число 400 тыс., соответствующее 1 на 100 жителей. В нашем отделе из 25 человек переболели или болеют 6 (у некоторых болеют и жены-мужья), из них только 2 делали тест ПЦР, остальные - без теста, просто с пневмонией, потерей вкуса-обоняния, температурой.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17720
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2007 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:39

  Libo написав:
  safonovstanislav написав: Только, как на кассиров и водителей можно возлагать функции полицейских?
Если выгонят нарушителя, тот обратиться в суд и заберёт у магизина деньги, если не выгонят, оштрафует государство
Не говори глупости. У меня на Подоле есть магазин со свирепыми бабами, из которого посетители без маски вылетают как ошпаренные. Самого однажды выставили. И за все время в суд никто не обратился. Наоборот, если в планах есть зайти в этот магазин, беру на всякий случай две маски. Там англосаксонская дисциплина.
:lol:

У нас дежурных теток в метро пацаны с маской на шее просто посылают нах.
Пока полиция за это не возьмется - дела не будет.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17720
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2007 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:16

  vetka написав:Вы храните в телефоне контакты всех людей, которых знали много лет назад и годами не виделись? И когда нужно выговориться звоните им?))))

В телефоне моей жены наверное несколько сот номеров, многих она уже и не помнит откуда они вообще взялись. У меня минимум миниморум: люди которых я знаю и немного тех кого когда-то внёс но ещё почему-то не удалил.

Так что вполне возможно что это ... как бы толератно выразиться ... особенность технически непродвинутого пользователя мобильного телефона.

Наверное по той же причине люди упорно сидят в вайбере хотя их там куча знакомых засыпает рецептами, зрадой и поздравлениями с днём авиадиспетчера - они просто не знают что есть телеграм, а если и знают то боятся новизны/перехода/потери_сотен_ненужных_контактов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1907
З нами з: 06.08.19
Подякував: 476 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:25

  vitaliy_berdinskikh написав:В телефоне моей жены наверное несколько сот номеров, многих она уже и не помнит откуда они вообще взялись.


Тебя это не настораживает? :roll: :roll:
Я бы в первую очередь обратил на номера, про которые она уже типа "не помнит".
Это басни про девичью память.
Они всё помнят. 8)
Только далеко не всё говорят. :oops:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8578
З нами з: 14.11.11
Подякував: 357 раз.
Подякували: 4065 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 01:32

  Hotab написав:.....
В моей табличке только ковидные смерти. А обычные 300 в день никуда не делись. Чтобы примерно понимать, ковидных 200 в день- это много или мало?

Спасибо, понял.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17499
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4576 раз.
Подякували: 4266 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 01:35

  Sinbad777 написав:ЛАД
Начнут вводить карантин выходного дня, все зависит от мер. Люди могут испугаться по аналогии с мартом, и кинуться в супермаркеты запасаться продуктами

Спасибо за ответ, понятно.
Я решил сначала, что Ваше замечание относится к комендантскому часу. От его введения ночные магазины (АТБ и пр.) проиграют.
Поэтому и удивился.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17499
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4576 раз.
Подякували: 4266 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2091209220932094
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75, Zebra і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 726, 727, 728
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7271 1669685
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 01:28
proftpd66

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.