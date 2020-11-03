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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2092209320942095

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 47
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
12
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
11%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
24
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
13%
6
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 02:28

"После заполненности 100% коек мы будем вынуждены применить протокол медицинской сортировки. С приоритетом оказания медицинской помощи больным с большими шансами на выживание", - заявил министр (Степанов).

https://kurs.com.ua/novost/234592-stepanov-o-covid-legko-proiti-nevozmozhno
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 02:52

Фармацевтическая компания CureVac, которая базируется в Германии, заявила, что первая фаза клинических испытаний ее вакцины-кандидата против COVID-19 прошла успешно.
........
Препарат тестировали на 250 здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Участников вакцинировали внутримышечно.
........
При сохранении темпов работы над вакциной основной этап клинических испытаний CureVac может закончить уже до конца года.

https://focus.ua/world/466404-nemeckaya-vakcina-ot-covid-19-pervye-klinicheskie-ispytaniya-proshli-uspeshno
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Повідомлень: 17501
З нами з: 31.08.10
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