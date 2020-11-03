"После заполненности 100% коек мы будем вынуждены применить протокол медицинской сортировки. С приоритетом оказания медицинской помощи больным с большими шансами на выживание", - заявил министр (Степанов).
Фармацевтическая компания CureVac, которая базируется в Германии, заявила, что первая фаза клинических испытаний ее вакцины-кандидата против COVID-19 прошла успешно. ........ Препарат тестировали на 250 здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Участников вакцинировали внутримышечно. ........ При сохранении темпов работы над вакциной основной этап клинических испытаний CureVac может закончить уже до конца года.