"После заполненности 100% коек мы будем вынуждены применить протокол медицинской сортировки. С приоритетом оказания медицинской помощи больным с большими шансами на выживание", - заявил министр (Степанов).
Фармацевтическая компания CureVac, которая базируется в Германии, заявила, что первая фаза клинических испытаний ее вакцины-кандидата против COVID-19 прошла успешно. ........ Препарат тестировали на 250 здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Участников вакцинировали внутримышечно. ........ При сохранении темпов работы над вакциной основной этап клинических испытаний CureVac может закончить уже до конца года.
Вчера вечером зашел в Спортлайф. Народа как селедок в банке, вентиляция еле справляется. У меня то иммуноглобулинов М выше крыши, а вот у всей остальной тусовки - не уверен. И зачем было закрывать ВУЗы, заставлять носить маски в магазинах, когда в каждом районе такой вот развеселый рассадник короны гнездится