"После заполненности 100% коек мы будем вынуждены применить протокол медицинской сортировки. С приоритетом оказания медицинской помощи больным с большими шансами на выживание", - заявил министр (Степанов).
Фармацевтическая компания CureVac, которая базируется в Германии, заявила, что первая фаза клинических испытаний ее вакцины-кандидата против COVID-19 прошла успешно. ........ Препарат тестировали на 250 здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Участников вакцинировали внутримышечно. ........ При сохранении темпов работы над вакциной основной этап клинических испытаний CureVac может закончить уже до конца года.
Вчера вечером зашел в Спортлайф. Народа как селедок в банке, вентиляция еле справляется. У меня то иммуноглобулинов М выше крыши, а вот у всей остальной тусовки - не уверен. И зачем было закрывать ВУЗы, заставлять носить маски в магазинах, когда в каждом районе такой вот развеселый рассадник короны гнездится
"После заполненности 100% коек мы будем вынуждены применить протокол медицинской сортировки. С приоритетом оказания медицинской помощи больным с большими шансами на выживание", - заявил министр (Степанов).
antey1969 написав:Вчера вечером зашел в Спортлайф. Народа как селедок в банке, вентиляция еле справляется. У меня то иммуноглобулинов М выше крыши, а вот у всей остальной тусовки - не уверен. И зачем было закрывать ВУЗы, заставлять носить маски в магазинах, когда в каждом районе такой вот развеселый рассадник короны гнездится
Ну так не ходите в Спортлайф, это ж не жизненно важное заведение.
antey1969 написав:Вчера вечером зашел в Спортлайф. Народа как селедок в банке, вентиляция еле справляется. У меня то иммуноглобулинов М выше крыши, а вот у всей остальной тусовки - не уверен. И зачем было закрывать ВУЗы, заставлять носить маски в магазинах, когда в каждом районе такой вот развеселый рассадник короны гнездится
Ну так не ходите в Спортлайф, это ж не жизненно важное заведение.
Он же ж говорит, что у него иммунитет . Ему пофиг, как и мне, например, на все эти закрытые помещения
antey1969 написав:Вчера вечером зашел в Спортлайф. Народа как селедок в банке, вентиляция еле справляется. У меня то иммуноглобулинов М выше крыши, а вот у всей остальной тусовки - не уверен. И зачем было закрывать ВУЗы, заставлять носить маски в магазинах, когда в каждом районе такой вот развеселый рассадник короны гнездится
Ну так не ходите в Сп ортлайф, это ж не жизненно важное заведение.
Он же ж говорит, что у него иммунитет . Ему пофиг, как и мне, например, на все эти закрытые помещения
Иммунитет это хорошо, но можно быть переносчиком вируса.
antey1969 написав:Вчера вечером зашел в Спортлайф. Народа как селедок в банке, вентиляция еле справляется. У меня то иммуноглобулинов М выше крыши, а вот у всей остальной тусовки - не уверен. И зачем было закрывать ВУЗы, заставлять носить маски в магазинах, когда в каждом районе такой вот развеселый рассадник короны гнездится
Ну так не ходите в Спортлайф, это ж не жизненно важное заведение.
Да мне в общем-то и нечего переживать. Выделил жирным шрифтом, почему. Переносчиком - это вряд ли. Титры антител раз в месяц, а то и чаще, чередую с ПЦР-тестами