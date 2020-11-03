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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2093209420952096>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 47
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
12
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
11%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
24
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
13%
6
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 02:28

"После заполненности 100% коек мы будем вынуждены применить протокол медицинской сортировки. С приоритетом оказания медицинской помощи больным с большими шансами на выживание", - заявил министр (Степанов).

https://kurs.com.ua/novost/234592-stepanov-o-covid-legko-proiti-nevozmozhno
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 02:52

Фармацевтическая компания CureVac, которая базируется в Германии, заявила, что первая фаза клинических испытаний ее вакцины-кандидата против COVID-19 прошла успешно.
........
Препарат тестировали на 250 здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Участников вакцинировали внутримышечно.
........
При сохранении темпов работы над вакциной основной этап клинических испытаний CureVac может закончить уже до конца года.

https://focus.ua/world/466404-nemeckaya-vakcina-ot-covid-19-pervye-klinicheskie-ispytaniya-proshli-uspeshno
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 09:13

Вчера вечером зашел в Спортлайф.
Народа как селедок в банке, вентиляция еле справляется. У меня то иммуноглобулинов М выше крыши, а вот у всей остальной тусовки - не уверен.
И зачем было закрывать ВУЗы, заставлять носить маски в магазинах, когда в каждом районе такой вот развеселый рассадник короны гнездится
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 09:28

  ЛАД написав:
"После заполненности 100% коек мы будем вынуждены применить протокол медицинской сортировки. С приоритетом оказания медицинской помощи больным с большими шансами на выживание", - заявил министр (Степанов).

https://kurs.com.ua/novost/234592-stepanov-o-covid-legko-proiti-nevozmozhno

А сейчас как?
Легкая форма - повезло, будешь жить.
Тяжелая - не повезло, ничем помочь не можем
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:44

  antey1969 написав:Вчера вечером зашел в Спортлайф.
Народа как селедок в банке, вентиляция еле справляется. У меня то иммуноглобулинов М выше крыши, а вот у всей остальной тусовки - не уверен.
И зачем было закрывать ВУЗы, заставлять носить маски в магазинах, когда в каждом районе такой вот развеселый рассадник короны гнездится

Ну так не ходите в Спортлайф, это ж не жизненно важное заведение.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

9525 - заболевших (313 детей и 408 медиков).
Госпитализировали - 1514.
Скончались - 199
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:48

  _Mykola_ написав:9525 - заболевших (313 детей и 408 медиков).
Госпитализировали - 1514.
Скончались - 199


Ковидные рекорды.
Коронавирус уверенно идёт к тому, чтобы стать третьей причиной смерти в стране после инфаркта и инсульта. Пока четвёртая по количеству умерших причина смерти.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:48

  vetka написав:
  antey1969 написав:Вчера вечером зашел в Спортлайф.
Народа как селедок в банке, вентиляция еле справляется. У меня то иммуноглобулинов М выше крыши, а вот у всей остальной тусовки - не уверен.
И зачем было закрывать ВУЗы, заставлять носить маски в магазинах, когда в каждом районе такой вот развеселый рассадник короны гнездится

Ну так не ходите в Спортлайф, это ж не жизненно важное заведение.

Он же ж говорит, что у него иммунитет :D . Ему пофиг, как и мне, например, на все эти закрытые помещения
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:49

  promyshlennik написав:
  vetka написав:
  antey1969 написав:Вчера вечером зашел в Спортлайф.
Народа как селедок в банке, вентиляция еле справляется. У меня то иммуноглобулинов М выше крыши, а вот у всей остальной тусовки - не уверен.
И зачем было закрывать ВУЗы, заставлять носить маски в магазинах, когда в каждом районе такой вот развеселый рассадник короны гнездится

Ну так не ходите в Сп :x ортлайф, это ж не жизненно важное заведение.

Он же ж говорит, что у него иммунитет :D . Ему пофиг, как и мне, например, на все эти закрытые помещения

Иммунитет это хорошо, но можно быть переносчиком вируса.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:50

  vetka написав:
  antey1969 написав:Вчера вечером зашел в Спортлайф.
Народа как селедок в банке, вентиляция еле справляется. У меня то иммуноглобулинов М выше крыши, а вот у всей остальной тусовки - не уверен.
И зачем было закрывать ВУЗы, заставлять носить маски в магазинах, когда в каждом районе такой вот развеселый рассадник короны гнездится

Ну так не ходите в Спортлайф, это ж не жизненно важное заведение.

Да мне в общем-то и нечего переживать. Выделил жирным шрифтом, почему. :roll:
Переносчиком - это вряд ли.
Титры антител раз в месяц, а то и чаще, чередую с ПЦР-тестами
antey1969
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