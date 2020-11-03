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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2094209520962097>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 48
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
24
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
13%
6
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:54

  freeze написав:
  _Mykola_ написав:9525 - заболевших (313 детей и 408 медиков).
Госпитализировали - 1514.
Скончались - 199


Ковидные рекорды.
Коронавирус уверенно идёт к тому, чтобы стать третьей причиной смерти в стране после инфаркта и инсульта. Пока четвёртая по количеству умерших причина смерти.


Ви серйозно вважаєте, що ковід здатний випередити онко?
За 8 місяців майже 52 тис.:
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 51817 Class ІІ. Neoplasms

Та і травлення за 8 міс +15000, зовнішні +18 тис., з них суїцид +4 тис.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:00

  Ой+ написав:Ви серйозно вважаєте, що ковід здатний випередити онко?
За 8 місяців майже 52 тис.:


А калькулятор, если взять в руки ?

Онко - 217 умерших в день (52000/240)
Коронавирус - 199 за день сегодня.

Имхо, на этой недели, уже в пятницу возможно опередит.

Тем более коронавирус один, а онко - это сборник из более 100 разных по причине и методам лечения заболеваний.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:15

  freeze написав:
  Ой+ написав:Ви серйозно вважаєте, що ковід здатний випередити онко?
За 8 місяців майже 52 тис.:


А калькулятор, если взять в руки ?

Онко - 217 умерших в день (52000/240)
Коронавирус - 199 за день сегодня.

Имхо, на этой недели, уже в пятницу возможно опередит.

Тем более коронавирус один, а онко - это сборник из более 100 разных по причине и методам лечения заболеваний.

Пора рыть бункер :roll: :D
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:24

  vetka написав:
  antey1969 написав:Вчера вечером зашел в Спортлайф.
Народа как селедок в банке, вентиляция еле справляется. У меня то иммуноглобулинов М выше крыши, а вот у всей остальной тусовки - не уверен.
И зачем было закрывать ВУЗы, заставлять носить маски в магазинах, когда в каждом районе такой вот развеселый рассадник короны гнездится
Ну так не ходите в Спортлайф, это ж не жизненно важное заведение.

"Спортивным быть модно" - реклама в харьковском метро.
А модным быть жизненно важно - вот и ходят :wink:

Надо бы тоже сделать анализ IgM - никак не соберусь.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:25

  vetka написав:Пора рыть бункер


Плохо, что динамика плохая.
В конце концов можно адаптироваться и к + 200 новым смертям в день.
Но непонятно, где закончится восходящая динамика.
Не только у нас, а в целом по миру - особенно в Европе утерян контроль над прохождением пандемии, дикие шарахания - полный локдаун, потом - нет снимаем не нужен, потом - давайте отдельные просто меры какие-то, потом - нет давайте усилим, потом - давайте может полный опять локдаун, нет - может не надо.
И это на фоне отсутствия прорыва в области лекарственного лечения и непонятности перспектив вакцинации.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Тем более коронавирус один, а онко - это сборник из более 100 разных по причине и методам лечения заболеваний.


Коронавірус не один, тим більше зараз вже маємо справу з пра-пра нащадками SARS-CoV-2 початку року.
Коронавіруси (лат. Coronaviridae) — родина одноланцюгових РНК-вірусів, що включає на січень 2020 року 39 видів вірусів, об'єднаних у дві підродини


А множити сьогоднішню цифру на к-ть днів у році я би не став, після росту, а він ще можливий, буде спад. За підсумками року, надіюсь дочекаємся, подивимось хто правий.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ой+, Тракторист, vetka... а как такая ситуация? Вы уверены что Вам или Вашим близким такое не понадобится в скором времени?

Это к вопросу "всего лишь грипп" и зачем носить маски, и ограничивать вильнолюдей...

"Мама дихає". Як українці шукають кисень, щоб врятувати життя рідним, хворим на COVID-19"
https://life.liga.net/istoriyi/intervie ... m-covid-19
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 04 лис, 2020 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:48

  Ой+ написав:Коронавірус не один, тим більше зараз вже маємо справу з пра-пра нащадками SARS-CoV-2 початку року.


КОВИД-19 это биологический вид семейства коронавирусов. Как в январе мы имеем с ним дело, так и сейчас с ним имеем дело.
Вы - по систематике Homo sapiens, оттого что в среднем у человека происходит одна мутация генома в цепочке из шести последовательных делений каждой клетки, видовая принадлежность человека не меняется.

  Ой+ написав:За підсумками року, надіюсь дочекаємся, подивимось хто правий.

А чего по итогам года считать ? А не по итогам дня, или недели, или квартала, или с 2001 года ? Нам важно, что сегодня происходит, а не в январе было или в прошлом году, имхо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _Mykola_ написав:. а как такая ситуация?

Никак им такая ситуация. Быть нигилистом, смелым отрицателем - нонче модно и круто. "Вы все жалкие трУсы, боитесь насморка, а вот я ничего не боюсь, у меня имунитет, я два раза кашлянул и выздоровел".
А что касается "мама", так может там наоборот уже давно ждут, когда квартирку родительскую можно дерибанить. Да перестать наконец навещать, только время тратить.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 04 лис, 2020 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вот адекватный человек , специалист объясняет .Почему во время пика коронавируса в Швеции был наибольший спад? - вирусолог Надежда Жолобак

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