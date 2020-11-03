Ви серйозно вважаєте, що ковід здатний випередити онко?
За 8 місяців майже 52 тис.:
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 51817 Class ІІ. Neoplasms
Та і травлення за 8 міс +15000, зовнішні +18 тис., з них суїцид +4 тис.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:54
Ви серйозно вважаєте, що ковід здатний випередити онко?
За 8 місяців майже 52 тис.:
Та і травлення за 8 міс +15000, зовнішні +18 тис., з них суїцид +4 тис.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 04 лис, 2020 11:00
А калькулятор, если взять в руки ?
Онко - 217 умерших в день (52000/240)
Коронавирус - 199 за день сегодня.
Имхо, на этой недели, уже в пятницу возможно опередит.
Тем более коронавирус один, а онко - это сборник из более 100 разных по причине и методам лечения заболеваний.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 04 лис, 2020 11:15
Пора рыть бункер
Додано: Сер 04 лис, 2020 11:24
"Спортивным быть модно" - реклама в харьковском метро.
А модным быть жизненно важно - вот и ходят
Надо бы тоже сделать анализ IgM - никак не соберусь.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Сер 04 лис, 2020 11:25
Плохо, что динамика плохая.
В конце концов можно адаптироваться и к + 200 новым смертям в день.
Но непонятно, где закончится восходящая динамика.
Не только у нас, а в целом по миру - особенно в Европе утерян контроль над прохождением пандемии, дикие шарахания - полный локдаун, потом - нет снимаем не нужен, потом - давайте отдельные просто меры какие-то, потом - нет давайте усилим, потом - давайте может полный опять локдаун, нет - может не надо.
И это на фоне отсутствия прорыва в области лекарственного лечения и непонятности перспектив вакцинации.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 04 лис, 2020 11:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Коронавірус не один, тим більше зараз вже маємо справу з пра-пра нащадками SARS-CoV-2 початку року.
А множити сьогоднішню цифру на к-ть днів у році я би не став, після росту, а він ще можливий, буде спад. За підсумками року, надіюсь дочекаємся, подивимось хто правий.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 04 лис, 2020 11:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ой+, Тракторист, vetka... а как такая ситуация? Вы уверены что Вам или Вашим близким такое не понадобится в скором времени?
Это к вопросу "всего лишь грипп" и зачем носить маски, и ограничивать вильнолюдей...
"Мама дихає". Як українці шукають кисень, щоб врятувати життя рідним, хворим на COVID-19"
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 04 лис, 2020 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 лис, 2020 11:48
КОВИД-19 это биологический вид семейства коронавирусов. Как в январе мы имеем с ним дело, так и сейчас с ним имеем дело.
Вы - по систематике Homo sapiens, оттого что в среднем у человека происходит одна мутация генома в цепочке из шести последовательных делений каждой клетки, видовая принадлежность человека не меняется.
А чего по итогам года считать ? А не по итогам дня, или недели, или квартала, или с 2001 года ? Нам важно, что сегодня происходит, а не в январе было или в прошлом году, имхо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 04 лис, 2020 11:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Никак им такая ситуация. Быть нигилистом, смелым отрицателем - нонче модно и круто. "Вы все жалкие трУсы, боитесь насморка, а вот я ничего не боюсь, у меня имунитет, я два раза кашлянул и выздоровел".
А что касается "мама", так может там наоборот уже давно ждут, когда квартирку родительскую можно дерибанить. Да перестать наконец навещать, только время тратить.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 04 лис, 2020 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 лис, 2020 11:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вот адекватный человек , специалист объясняет .Почему во время пика коронавируса в Швеции был наибольший спад? - вирусолог Надежда Жолобак
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